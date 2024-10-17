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  • Назаров о «Барысе»: «После 16 матчей у клуба третий главный тренер, выгоняют едва ли не всю команду. Это бьет по имиджу КХЛ, лига должна вмешаться»
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Назаров о «Барысе»: «После 16 матчей у клуба третий главный тренер, выгоняют едва ли не всю команду. Это бьет по имиджу КХЛ, лига должна вмешаться»

Андрей Назаров высказался о перестановках в штабе «Барыса».

Сегодня казахстанский клуб сообщил об изменениях в тренерском штабе основной команды. Главным тренером назначен Галым Мамбеталиев, казахстанский специалист подпишет трехлетний контракт.

«Знаю Нурлана Оразбаева (новый генеральный директор «Барыса» – Спортс’‘) по совместной работе в «Барысе». Грамотный и известный менеджер, который переживает за казахстанский хоккей.

Но, на мой взгляд, происходящее сейчас в клубе сильно бьет по имиджу и репутации КХЛ, ведь матчи транслируют на весь мир.

После 16 сыгранных встреч у «Барыса» уже третий главный тренер, выгоняют едва ли не всю команду, кардинально чистят состав, размахивая шашкой.

Виноваты не только тренеры и игроки, нужно копать глубже. КХЛ должна вмешаться в ситуацию, тщательно в ней разобраться», – заявил бывший главный тренер «Барыса» Андрей Назаров.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
logoГалым Мамбеталиев
logoКХЛ
logoБарыс
Нурлан Оразбаев
logoЧемпионат.com
logoSports – Казахстан
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