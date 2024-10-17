Мамбеталиев возглавил «Барыс», Буцаев остался в штабе. Клуб сменил главного тренера 2-й раз за сезон

Галым Мамбеталиев стал главным тренером «Барыса».

«Барыс » сообщает об изменениях в тренерском штабе основной команды. Главным тренером назначен Галым Мамбеталиев , казахстанский специалист подпишет трехлетний контракт.

Помогать Галыму Баубековичу будут Вячеслав Буцаев , Евгений Королев и Олег Ромашко», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, «Барыс» уволил Дэвида Немировски и назначил главным тренером Буцаева 25 сентября.

На данный момент клуб идет на 12-м месте в таблице Востока.