Мамбеталиев возглавил «Барыс», Буцаев остался в штабе. Клуб сменил главного тренера 2-й раз за сезон
Галым Мамбеталиев стал главным тренером «Барыса».
«Барыс» сообщает об изменениях в тренерском штабе основной команды. Главным тренером назначен Галым Мамбеталиев, казахстанский специалист подпишет трехлетний контракт.
Помогать Галыму Баубековичу будут Вячеслав Буцаев, Евгений Королев и Олег Ромашко», – говорится в сообщении клуба.
Напомним, «Барыс» уволил Дэвида Немировски и назначил главным тренером Буцаева 25 сентября.
На данный момент клуб идет на 12-м месте в таблице Востока.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
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