Андрей Назаров: «Российские вратари должны работать на КХЛ, а не НХЛ. У недоброжелателей не получится поставить нас на колени. Победа будет за нами»

Андрей Назаров заявил о необходимости российских вратарей работать на благо КХЛ.

«Новый сезон КХЛ в самом разгаре, очень много яркой молодёжи, особенно отмечу вратарей.

Как человек, прекрасно в этом разбирающийся, понимаю: важно подписывать с ребятами долгосрочные контракты, чтобы молодежь обтерлась здесь, набралась опыта, принесла больше пользы.

Клуб рискует, когда дает шанс начинающему спортсмену, поэтому хоккеист должен отдавать долг в обратном направлении. Четыре-пять лет нужно отыграть здесь, на родине.

Это называется взаимовыгодное сотрудничество. Российские вратари должны больше работать на КХЛ и Россию, а не на НХЛ. Не забывать, кто их воспитывал.

Радует, что в стране развивается все, а не только хоккей.

Недруги думали, что мы друг друга «съедим», но Россия выходит на мировой уровень по всем ключевым направлениям: сельское хозяйство, промышленность, металлургия, нефтяной сектор.

У недоброжелателей, как бы они ни старались, не получится поставить нас на колени.

Почти 150-миллионный кулак сплотился вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.