Андрей Назаров: «Российские вратари должны работать на КХЛ, а не НХЛ. У недоброжелателей не получится поставить нас на колени. Победа будет за нами»
«Новый сезон КХЛ в самом разгаре, очень много яркой молодёжи, особенно отмечу вратарей.
Как человек, прекрасно в этом разбирающийся, понимаю: важно подписывать с ребятами долгосрочные контракты, чтобы молодежь обтерлась здесь, набралась опыта, принесла больше пользы.
Клуб рискует, когда дает шанс начинающему спортсмену, поэтому хоккеист должен отдавать долг в обратном направлении. Четыре-пять лет нужно отыграть здесь, на родине.
Это называется взаимовыгодное сотрудничество. Российские вратари должны больше работать на КХЛ и Россию, а не на НХЛ. Не забывать, кто их воспитывал.
Радует, что в стране развивается все, а не только хоккей.
Недруги думали, что мы друг друга «съедим», но Россия выходит на мировой уровень по всем ключевым направлениям: сельское хозяйство, промышленность, металлургия, нефтяной сектор.
У недоброжелателей, как бы они ни старались, не получится поставить нас на колени.
Почти 150-миллионный кулак сплотился вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
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