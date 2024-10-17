Оразбаев назначен генеральным директором «Барыса»

Нурлан Оразбаев стал генеральным директором «Барыса».

«Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса » назначен Нурлан Оразбаев », – сообщается на сайте клуба.

Напомним, Оразбаев был президентом клуба с 2006 по 2012 и с 2013 по 2015 год.

На данный момент «Барыс» идет на 12-м месте в таблице Востока.