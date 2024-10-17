0

Оразбаев назначен генеральным директором «Барыса»

Нурлан Оразбаев стал генеральным директором «Барыса».

«Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса» назначен Нурлан Оразбаев», – сообщается на сайте клуба.

Напомним, Оразбаев был президентом клуба с 2006 по 2012 и с 2013 по 2015 год. 

На данный момент «Барыс» идет на 12-м месте в таблице Востока.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
logoКХЛ
logoБарыс
Нурлан Оразбаев
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-президент «Барыса» Оразбаев должен вернуть клубу незаконно выписанные себе 5,3 млн рублей премиальных
77 июля 2016, 12:53
Нурлан Оразбаев: «Буду оспаривать решение уволить меня из «Барыса»
631 марта 2015, 13:36
Нурлан Оразбаев: «Я был против продления контракта с Назаровым, из-за этого меня и уволили»
3831 марта 2015, 11:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Адмирал» играет с «Ладой», «Амур» сыграет с «Северсталью», «Авангард» – со «Спартаком», «Металлург» против минского «Динамо», СКА примет ЦСКА
34сегодня, 09:30
Мамбеталиев возглавил «Барыс», Буцаев остался в штабе. Клуб сменил главного тренера 2-й раз за сезон
6 минут назад
Фетисов о возможности возглавить ОКР: «Готов к любым испытаниям. Понимаю, что происходит как в России, так и в мире. У меня есть колоссальный опыт работы в спорте»
13 минут назад
КХЛ о матче «Амур» – «Северсталь»: «Ледозаливочная машина повредила ледовую поверхность. Ведутся работы по восстановлению льда»
949 минут назад
Борис Ротенберг о СКА: «Это еще не «Реал», но команда становится на рельсы. Она должна достигать высоких результатов. Приятно смотреть, что ребята комбинируют, красиво играют»
4058 минут назад
Георгиев после 3:5 от «Бостона»: «Я верю в команду. «Колорадо» может много забивать. Мы можем отлично играть в защите. Нужно извлечь из этого урок, не отчаиваться»
7сегодня, 09:41
Старт матча «Амур» – «Северсталь» отложен до 14:00 по техническим причинам: «Размялись, но начать играть в хоккей пока не готовы»
5сегодня, 09:15
Где играет «Авангард»? А «Барыс»? Простой (да?) тест про КХЛ
1сегодня, 09:00Спецпроект
Назаров про 500 голов Малкина в НХЛ: «Американцам нравятся сильные, успешные люди, которые помогают генерировать доходы. Поэтому вся арена рукоплескала Жене, признавая его величие»
7сегодня, 08:59
Агент Квартальнов об аресте на 10 суток: «Нецензурная брань в общественном месте. Драки не было. Морально стал сильнее: тяжело сидеть в камере 2х2 метра, где находится 8 человек»
8сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби о передаче на 500-й гол Малкина: «Он так хорошо ассистировал мне при моей 500-й шайбе. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же»
30 минут назад
Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса». Мамбеталиев возглавит клуб (Артур Хайруллин)
16сегодня, 09:56
«Металлург» о Малкине: «Джино вновь доказал свое величие – забросил 500-ю шайбу в НХЛ. Ждем покорения новых рубежей, Женя!»
12сегодня, 07:49
«Питтсбург» – 2-я команда в истории НХЛ, в составе которой 3 игрока забили 500 голов. Отметки достигли Малкин, Кросби и Лемье
3сегодня, 07:41
Фетисов о результатах ЦСКА: «Главное, чтобы команда подошла в хорошей форме к завершающей части сезона. Колбасит всех лидеров»
2сегодня, 06:57
Сергачев против «Анахайма»: 4-я передача в сезоне, «плюс 1», 1 бросок и 4 блока за 27:52
2сегодня, 05:50
Плотников о погоне Овечкина за Гретцки: «Все дружно ждем, когда он побьет рекорд. Если не в этом сезоне, то в следующем точно»
4сегодня, 04:27
Кузнецов про интервью в перерывах: «Лучше пошутить, чем говорить какие-то серьезные вещи. Я пашу, как лошадь, в СКА это видят»
7вчера, 21:45
Сикьюра после 3:1 с «Ак Барсом»: «Моя самая тяжелая игра в КХЛ. Это очень сильная лига, здесь много хороших игроков, силовой борьбы, высокий темп»
вчера, 21:35
Рыбин о Панарине: «Один из лидеров «Рейнджерс». Из года в год под 100 очков набирает»
2вчера, 21:16