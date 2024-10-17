  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Легков о сборах с Овечкиным: «Каждый день был спорт – волейбол, бег, силовые в зале. У Александра очень хороший метаболизм – он быстро приходит в форму»
1

Легков о сборах с Овечкиным: «Каждый день был спорт – волейбол, бег, силовые в зале. У Александра очень хороший метаболизм – он быстро приходит в форму»

Александр Легков рассказал о совместных сборах с Александром Овечкиным.

39-летний форвард «Вашингтона» набрал 3 (0+3) очка в первых двух матчах регулярного чемпионата НХЛ.

– У тебя на сборах был Овечкин. Расскажи, как ты его прокачивал? Он сейчас забить после таких нагрузок не может…

– Значит, чуть больше нагрузки сделали, чем надо было (смеется). На самом деле, показал комплекс стабилизационных упражнений, связанных с лыжами. Получилось интересное времяпровождение, каждый день – спорт: волейбол, бег, силовые в зале.

– Бегал с Овечкиным?

– Нет, бегал сам. Хоккеисты выходили со мной на пробежку, но не в большом объеме. Разминались минут 15-20, потом шли в зал делать силовые.

– Все обсуждали видео Овечкина с ваших сборов. Он с животом выходил играть в волейбол, падал за мячом. При этом подводит себя к сезону идеально, сбрасывает по 15 килограмм. Как это ему удается?

– С точки зрения спорта, у него очень хороший метаболизм. Если человек всю жизнь профессионально занимается спортом, потом дает себе небольшую паузу, то ему несложно вернуться обратно в форму.

Уверен, что любой спортсмен возвращается в течение месяца. Так и у Александра – он быстро приходит в норму после того, как потренируется, – сказал олимпийский чемпион Александр Легков.

У Овечкина – 700 передач в регулярках! Вступил в элитный клуб НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoАлександр Легков
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров про 500 голов Малкина в НХЛ: «Американцам нравятся сильные, успешные люди, которые помогают генерировать доходы. Поэтому вся арена рукоплескала Жене, признавая его величие»
7сегодня, 08:59
Плотников о погоне Овечкина за Гретцки: «Все дружно ждем, когда он побьет рекорд. Если не в этом сезоне, то в следующем точно»
4сегодня, 04:27
Овечкин о клубе 700 голов и 700 передач в НХЛ: «Приятно быть в такой компании. Двигаемся дальше»
6вчера, 08:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Назаров о «Барысе»: «После 16 матчей у клуба третий главный тренер, выгоняют едва ли не всю команду. Это бьет по имиджу КХЛ, лига должна вмешаться»
8 минут назад
Ротенберг поздравил зампреда правления «Газпрома» Куприянова с 50-летием: «Он помогает СКА и мне лично, уделяет внимание развитию спорта в стране»
425 минут назад
КХЛ. «Авангард» играет со «Спартаком», СКА примет ЦСКА, «Металлург» против минского «Динамо», «Автомобилист» в гостях у «Витязя»
11435 минут назадLive
НХЛ. «Вашингтон» примет «Даллас», «Тампа» против «Вегаса», «Рейнджерс» сыграют с «Детройтом», «Филадельфия» – с «Сиэтлом»
741 минуту назад
Владимир Крикунов: «Для канадцев есть один главный соперник – СССР, а теперь Россия. Как с 1972-го пошло, так и остается. Если выйти с предложением повторить, они его примут»
15сегодня, 14:29
Гендиректор «Барыса»: «Всем североамериканцам предложили расторгнуть контракты. Остались Маттссон, Антипин, Бурдасов, Сетдиков, Бочаров и Николишин, остальные – казахстанцы»
21сегодня, 14:15
Россия сыграет с Беларусью и Казахстаном в мае 2025-го. Сезон в КХЛ продлится до 25 мая: «Есть накладка, но мы соберем достойную команду»
10сегодня, 13:55
Малкин вышел на 1-е место по передачам в овертаймах в истории НХЛ – 28 ассистов. Кэйн – 2-й, Карлссон – 3-й, Кросби – 5-й, Панарин – 6-й
8сегодня, 13:11
Гендиректор ФХР: «ИИХФ поделит организации на правильные и неправильные. Они намерены причислить КХЛ к неправильным, но критериев у них не выработано»
5сегодня, 12:55
Дыбленко запросил обмен из «Северстали» (Алексей Потапов)
10сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Северсталь» забила «Амуру» победный гол броском со вбрасывания за 32 секунды до конца 3-го периода. Отличился 21-летний Иванцов
3сегодня, 13:40
«Барыс» расторг контракты с Апальковым и Кодолой
5сегодня, 13:23
Канарейкин про 500 голов Малкина в НХЛ: «Суперзвезда, стоящая в одном ряду с Овечкиным. Поздравляю Евгения, он хорошо рекламирует нас в НХЛ»
сегодня, 12:43
Губернатор Челябинской области о Гру в «Тракторе»: «По матчу с «Ак Барсом» была хорошо видна тренерская работа и рука. Человек глубоко понимает в хоккее»
сегодня, 12:20
Малкин про 1600 баллов Кросби в НХЛ: «Он заслуживает каждого набранного очка. Он лидер, капитан. Он работает на каждой тренировке»
сегодня, 11:45
Кросби о передаче на 500-й гол Малкина: «Он так хорошо ассистировал мне при моей 500-й шайбе. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же»
2сегодня, 10:32
Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса». Мамбеталиев возглавит клуб (Артур Хайруллин)
23сегодня, 09:56
Оразбаев назначен генеральным директором «Барыса»
сегодня, 09:27
«Металлург» о Малкине: «Джино вновь доказал свое величие – забросил 500-ю шайбу в НХЛ. Ждем покорения новых рубежей, Женя!»
12сегодня, 07:49
«Питтсбург» – 2-я команда в истории НХЛ, в составе которой 3 игрока забили 500 голов. Отметки достигли Малкин, Кросби и Лемье
3сегодня, 07:41