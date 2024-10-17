Легков о сборах с Овечкиным: «Каждый день был спорт – волейбол, бег, силовые в зале. У Александра очень хороший метаболизм – он быстро приходит в форму»

Александр Легков рассказал о совместных сборах с Александром Овечкиным.

39-летний форвард «Вашингтона » набрал 3 (0+3) очка в первых двух матчах регулярного чемпионата НХЛ.

– У тебя на сборах был Овечкин. Расскажи, как ты его прокачивал? Он сейчас забить после таких нагрузок не может…

– Значит, чуть больше нагрузки сделали, чем надо было (смеется). На самом деле, показал комплекс стабилизационных упражнений, связанных с лыжами. Получилось интересное времяпровождение, каждый день – спорт: волейбол, бег, силовые в зале.

– Бегал с Овечкиным?

– Нет, бегал сам. Хоккеисты выходили со мной на пробежку, но не в большом объеме. Разминались минут 15-20, потом шли в зал делать силовые.

– Все обсуждали видео Овечкина с ваших сборов. Он с животом выходил играть в волейбол, падал за мячом. При этом подводит себя к сезону идеально, сбрасывает по 15 килограмм. Как это ему удается?

– С точки зрения спорта, у него очень хороший метаболизм. Если человек всю жизнь профессионально занимается спортом, потом дает себе небольшую паузу, то ему несложно вернуться обратно в форму.

Уверен, что любой спортсмен возвращается в течение месяца. Так и у Александра – он быстро приходит в норму после того, как потренируется, – сказал олимпийский чемпион Александр Легков .

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