Назаров про 500 голов Малкина в НХЛ: «Американцам нравятся сильные, успешные люди, которые помогают генерировать доходы. Поэтому вся арена рукоплескала Жене, признавая его величие»
Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.
«Еще один наш соотечественник вырос в большого мастера и великого игрока. Второй человек в необъятной России со столь солидным результатом. Евгений Малкин, как и ранее Александр Овечкин, достиг отметки в 500 голов в НХЛ.
Для многих уральских пацанов Женя является кумиром детства. 500 заброшенных шайб – это очень серьезный показатель. Поздравляю и желаю Малкину не останавливаться на достигнутом. Главное – побольше здоровья и спортивного долголетия.
Как мы и говорили, альтруистов в Америке нет. Американцам нравятся сильные, успешные и удачливые люди, которые помогают генерировать сумасшедшие доходы. Поэтому вся «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» рукоплескала Малкину, признавая его величие.
Вся хоккейная атрибутика «Питтсбурга» в разы вырастет в цене. Бизнес в США превыше всего», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
У Малкина 500-я шайба в НХЛ! И лучший старт сезона за карьеру
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