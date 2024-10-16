У Овечкина – 700 передач в регулярках! Вступил в элитный клуб НХЛ

Но тут Гретцки уже не догонит.

Про Овечкина есть две новости: как водится – хорошая и не очень. Хорошая: после двух матчей в сезоне он идет по графику больше очка за игру. Не очень – среди трех набранных очков нет ни одного гола. В смысле погони за Гретцки Александр пока топчется на месте.

Но при этом умудряется даже так прописаться в истории: передачи нападающего в матче с «Вегасом» довели общее количество результативных до 700 в карьере! Красивый юбилей. При этом один из пасов – просто конфета.

Овечкин – второй русский в истории, кто выбил 700 передач

«Вашингтон» довольно уверенно обыграл дома «Вегас» (4:1) – и без Овечкина это было бы проблематично сделать:

● в начале второго периода при игре в большинстве он поборолся за шайбу у борта, прокинул ее Строуму за ворота – и тот отдал накатывающемуся Уилсону;

● через пару минут Овечкин красиво развернулся у того же борта – и идеально отдал под бросок Протасу.

«Овечкин сделал этот гол. Отличная работа ногами, отход назад, поиск пространства. Прекрасный розгрыш в этом эпизоде», – отметил Спенсер Карбери.

Кстати, обе передачи Александр отдал с левого борта – ну вот, а главный тренер «Вашингтона» его хотел на правый переводить. Эксперимент не состоялся , несмотря на пугающие новости с тренировок.

Всего у Овечкина за вечер 16:55 на льду – а это время он успел отдать 2 голевые передачи, нанести 6 бросков, заработать «+1» в полезность, 6 раз хитануть соперника, совершить перехват. А ведь нападающему 39 лет!

Кстати, его пас на Протаса стал юбилейным – 700-м в регулярках. Капитан «Вашингтона» вступил в уникальный клуб «700+» – игроков, у которых выбито и 700 голов, и 700 передач. Теперь таких уникумов шесть в истории.

Александр после матча скромничал: «Если б вы играли 20 лет в хоккей, уверен, вы бы тоже достигли такой отметки. Да, число внушительное. Приятно быть в такой компании. Двигаемся дальше».

При этом он не лучший русский ассистент в истории – только второй. Первый – Малкин. Но, кажется, этот навык Овечкина все равно сильно недооценен. Еще раз: 700 результативных передач за карьеру – и считается, что это как бы только бонусный скилл, не основной!

Прямо сейчас Овечкин идет 13-м бомбардиром в истории. Выбьет 88 очков за два последних сезона – точно будет в топ-10. По передачам же он 60-й прямо сейчас – и там будет проблематично пробиться даже в топ-30 (814 передач). Про погоню за Гретцки по передачам даже не заикаемся.

Гол Враны – еще одна хорошая история из Вашингтона

Это уже не про рекорды и секунды – тут чуть трогательнее. Якуб Врана был задрафтован «Вашингтоном» в 2013-м – и вместе с командой взял Кубок Стэнли-2018. В апреле 2021 года он стал частью обмена с «Детройтом» – «столичные» тогда усилились Энтони Мантой.

Впрочем, сложно сказать, что кто-то в итоге глобально выиграл от трейда. Но среди проигравших – явно Врана: травмы, программа помощи игрокам, падение результативности, не то чтобы удачный переход в «Сент-Луис». В итоге в прошлом сезоне чех больше играл в АХЛ, чем за «Блюз», а этим летом стал игроком, которому предлагают сначала просмотровый контракт. Но одним из таких клубов был «Вашингтон» – и Якуб прошел этот просмотр, заключив уже полноценное соглашение.

Этим вечером Врана сыграл свой первый матч после возвращения – и отметил его по-голливудски: мощно бросил на 7-й минуте, открыв счет. Ну и браво Манджипани – без его прессинга и передачи ничего бы этого не было.

«Да, прошло уже много времени, – сказал Врана о своей шайбе (с момента предыдущей за «Кэпс» – 3 года, 6 месяцев и 6 дней). – Но, опять же, время летит довольно быстро, и я снова здесь. Это было потрясающе. Также было здорово одержать победу здесь этим вечером, отпраздновать с ребятами после игры. Отличный день».

Вероятно, Врана больше никогда не поднимет Кубок Стэнли в форме «Вашингтона», но прямо сейчас это не имеет никакого значения.

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Фото: East News /AP Photo/Nick Wass