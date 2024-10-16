Овечкин о клубе 700 голов и 700 передач в НХЛ: «Приятно быть в такой компании. Двигаемся дальше»
Александр Овечкин прокомментировал достижение отметки в 700 передач в НХЛ.
«Вашингтон» переиграл «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
39-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и стал первой звездой встречи.
Два ассиста позволили россиянину достичь отметки в 700 голевых передач в НХЛ.
Александр стал шестым хоккеистом в истории лиги, который забил как минимум 700 голов в НХЛ и сделал 700 передач.
В этом списке форвард присоединился к Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.
«Когда ты 20 лет играешь в хоккей, уверен, вы бы тоже достигли такой отметки. Да, число внушительное. Приятно быть в такой компании. Двигаемся дальше», – сказал Овечкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
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