Овечкин о клубе 700 голов и 700 передач в НХЛ: «Приятно быть в такой компании. Двигаемся дальше»

Александр Овечкин прокомментировал достижение отметки в 700 передач в НХЛ.

«Вашингтон » переиграл «Вегас » (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

39-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и стал первой звездой встречи.

Два ассиста позволили россиянину достичь отметки в 700 голевых передач в НХЛ.

Александр стал шестым хоккеистом в истории лиги , который забил как минимум 700 голов в НХЛ и сделал 700 передач.

В этом списке форвард присоединился к Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.

«Когда ты 20 лет играешь в хоккей, уверен, вы бы тоже достигли такой отметки. Да, число внушительное. Приятно быть в такой компании. Двигаемся дальше», – сказал Овечкин.