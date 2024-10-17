Плотников о погоне Овечкина за Гретцки: «Все дружно ждем, когда он побьет рекорд. Если не в этом сезоне, то в следующем точно»

Сергей Плотников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Следите за НХЛ? Симпатизируете ли какой-то команде?

– Никаких симпатий нет, просто обзоры смотрю.

– Отслеживаете погоню Овечкина за рекордом Гретцки?

– Все дружно ждем, когда он его побьет.

– Овечкину осталось забить 42 гола, чтобы побить рекорд. Как думаете, когда он добьется своей цели?

– Если не в этом сезоне, то в следующем точно, – заявил нападающий СКА Сергей Плотников.