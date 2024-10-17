Плотников о погоне Овечкина за Гретцки: «Все дружно ждем, когда он побьет рекорд. Если не в этом сезоне, то в следующем точно»
Сергей Плотников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Следите за НХЛ? Симпатизируете ли какой-то команде?
– Никаких симпатий нет, просто обзоры смотрю.
– Отслеживаете погоню Овечкина за рекордом Гретцки?
– Все дружно ждем, когда он его побьет.
– Овечкину осталось забить 42 гола, чтобы побить рекорд. Как думаете, когда он добьется своей цели?
– Если не в этом сезоне, то в следующем точно, – заявил нападающий СКА Сергей Плотников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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