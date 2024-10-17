Канарейкин про 500 голов Малкина в НХЛ: «Суперзвезда, стоящая в одном ряду с Овечкиным. Поздравляю Евгения, он хорошо рекламирует нас в НХЛ»

Федор Канарейкин прокомментировал 500-ю шайбу Евгения Малкина в НХЛ.

38-летний форвард «Питтсбурга» забил юбилейную шайбу в матче с «Баффало» (6:5 ОТ). Всего в этой встрече Малкин набрал 4 (1+3) очка.

«Поздравим Евгения с этим достижением. Это наша суперзвезда, которая стоит в одном ряду с Александром Овечкиным . Это одна плеяда, одно поколение.

Они вместе росли, проходили через институт сборных России, уехали в НХЛ в раннем возрасте. Большая карьера, поэтому ещё раз поздравлю Евгения.

О Малкине говорят меньше, чем об Овечкине? Согласен, говорят меньше, хотя он достоин самых больших в свою сторону похвал и эпитетов. Он суперзвезда нашего хоккея.

Малкин – разносторонний игрок, не только хороший распасовщик, но и умеющий забивать, имеющий характер российского воспитания. Он хорошо рекламирует нас в НХЛ», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин .

У Малкина 500-я шайба в НХЛ! И лучший старт сезона за карьеру