Канарейкин про 500 голов Малкина в НХЛ: «Суперзвезда, стоящая в одном ряду с Овечкиным. Поздравляю Евгения, он хорошо рекламирует нас в НХЛ»
38-летний форвард «Питтсбурга» забил юбилейную шайбу в матче с «Баффало» (6:5 ОТ). Всего в этой встрече Малкин набрал 4 (1+3) очка.
«Поздравим Евгения с этим достижением. Это наша суперзвезда, которая стоит в одном ряду с Александром Овечкиным. Это одна плеяда, одно поколение.
Они вместе росли, проходили через институт сборных России, уехали в НХЛ в раннем возрасте. Большая карьера, поэтому ещё раз поздравлю Евгения.
О Малкине говорят меньше, чем об Овечкине? Согласен, говорят меньше, хотя он достоин самых больших в свою сторону похвал и эпитетов. Он суперзвезда нашего хоккея.
Малкин – разносторонний игрок, не только хороший распасовщик, но и умеющий забивать, имеющий характер российского воспитания. Он хорошо рекламирует нас в НХЛ», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
У Малкина 500-я шайба в НХЛ! И лучший старт сезона за карьеру
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