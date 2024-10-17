Малкин про 1600 баллов Кросби в НХЛ: «Он заслуживает каждого набранного очка. Он лидер, капитан. Он работает на каждой тренировке»
Евгений Малкин поделился мнением о форварде Сидни Кросби.
Капитан «Питтсбурга» стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ), а также дважды ассистировал партнерам.
На счету канадца теперь 1602 (593+1009) балла в рамках регулярок. Он 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 1600+ очков.
«Я рад, что он набрал 1600 очков. Он заслуживает каждого очка.
Он лидер, капитан. Он работает на каждой тренировке.
Он заслуживает гола в овертайме и каждого набранного очка», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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