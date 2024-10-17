Малкин про 1600 баллов Кросби в НХЛ: «Он заслуживает каждого набранного очка. Он лидер, капитан. Он работает на каждой тренировке»

Евгений Малкин поделился мнением о форварде Сидни Кросби.

Капитан «Питтсбурга» стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ), а также дважды ассистировал партнерам.

На счету канадца теперь 1602 (593+1009) балла в рамках регулярок. Он 10-й игрок в истории НХЛ , набравший 1600+ очков.

«Я рад, что он набрал 1600 очков. Он заслуживает каждого очка.

Он лидер, капитан. Он работает на каждой тренировке.

Он заслуживает гола в овертайме и каждого набранного очка», – сказал нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин .