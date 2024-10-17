Малкин про 500 голов в НХЛ: «Когда играешь против Овечкина, стараешься быть лучше. То же самое происходит, когда играешь с Кросби. Я стараюсь делать все, что в моих силах»

Евгений Малкин высказался о том, что забил 500 голов в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.

Он стал четвертым действующим игроком, достигшим этой отметки. Ранее это удалось Александру Овечкину из «Вашингтона » (853 гола), Сидни Кросби (593, «Питтсбург ») и Стивену Стэмкосу (555, «Нэшвилл»).

Отметим, что Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ с передачи Кросби. В 2022 году Сидни забил свой 500-й гол с паса Евгения.

«Во-первых, это отличные имена. Во-вторых, я и сам неплох. Я стараюсь делать все, что в моих силах.

Когда ты играешь против Овечкина, ты стараешься быть лучше. То же самое происходит, когда играешь с Сидом, мы в одной команде. Я стараюсь изо всех сил. Я подталкиваю его. Он подталкивает меня. Мы стараемся помогать друг другу.

Наконец-то я забил. Теперь я расслаблен. Не буду думать слишком много. Буду лучше спать. Просто играть в хоккей.

Это отличная история. Сид отдал мне пас. Это потрясающе. Мне это нравится. И еще раз поздравляю себя», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

У Малкина 500-я шайба в НХЛ! И лучший старт сезона за карьеру