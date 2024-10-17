1+3 против «Баффало».

Старт сезона для 38-летнего Евгения Малкина богат на юбилеи. В матче с «Детройтом» (6:3) нападающий стал первым игроком из России, сделавшим 800 голевых передач в НХЛ. Уже в следующей игре с «Торонто» (2:4) Малкин набрал 1300-е очко . И вот теперь наступила встреча с «Баффало» (6:5 ОТ), где Евгению покорилось новое достижение – 500 голов в НХЛ.

Вот впечатления самого Малкина: «Это нелегко. Это долгий путь – забить 500 голов. Я был рад сделать это сегодня. Наконец-то. Теперь я более расслаблен. Наверное, впервые хочу сказать, что я горжусь собой. Это большое число для меня. Я из небольшого города в России. Знаете, Магнитогорск. Первый парень [оттуда], который сделал это, и второй русский. Я усердно работаю каждый день».

«Питтсбург» камбэкнул во втором периоде, а затем включился Малкин

Домашний матч начался для «Пингвинс» неудачно. Уже на первой минуте вратарь Тристан Джерри ошибся при выезде за ворота, Тейдж Томпсон перехватил шайбу и через мгновение сунул ее где-то под голкипером. Канадский вратарь вообще выступил неудачно: отразил всего 2 броска из 5 и был заменен на 22-летнего Йоэля Бломквиста, для которого это дебютный сезон в НХЛ.

Единственную шайбу в первом периоде мог забрасывать как раз Малкин. Евгений получил шайбу после классного паса за спину от Сидни Кросби и бросил, но попал в Зака Бенсона (судя по повтору, он даже не хотел блокировать). Со вторым броском справился Луукконен, но шайба отскочила к правой штанге, где караулил Брайан Раст. Он и отыграл один гол, а Малкин оформил первый пас.

После первого периода на табло горело 1:3.

Та шайба подарила еще один юбилей – одним из ассистентов стал Сидни Кросби, для которого это очко 1600-е в НХЛ. Это 10-й игрок в истории лиги, кому покорилось такое достижение. Кросби понадобилось 1277 матчей.

Во втором периоде «Питтсбург» камбэкнул, но без участия Евгения – по шайбе забросили Дрю О`Коннор и Йессе Пулюярви. Джино как раз вывел пингвинов вперед уже в третьем периоде. И как же красиво все получилось – опять не забросил с первой попытки, но сам же добил лежа! Эта шайба и стала 500-й в карьере для Малкина, с чем его поздравила вся команда.

Затем «Баффало» вновь вышел вперед – 5:4, и болельщиков ждала жаркая концовка. «Питтсбург» снял вратаря, и забавно, что сравняли вновь после броска Малкина. Нападающий бросил с правого края, но Луукконен не смог зафиксировать шайбу. С пятака ее добил Рикард Ракелль. До сирены оставалось 46 секунд.

В овертайме Малкин тоже был ключевым игроком. Именно он заработал для команды удаление на первой минуте, когда Тейдж Томпсон сделал ему подножку. Он же был и одним из ассистентов, когда забрасывал Сидни Кросби в большинстве.

Факты вокруг юбилейного гола: лучший старт в карьере, второй из России после Овечкина

Вот важное:

● История циклична – 500-ю шайбу Евгений забросил с передачи Сидни Кросби. В феврале 2022 года была обратная ситуация – Кросби забрасывал 500-й гол с передачи Малкина.

● Евгений стал лишь вторым хоккеистом из России, кому покорилось это достижение. Первый, конечно же, Александр Овечкин (853). Ближе всех к этому когда-то был Сергей Федоров (483), а из действующих хоккеистов больше всего шансов есть у Никиты Кучерова (324) и Владимира Тарасенко (294);

● Из европейцев Малкин восьмой, кто забрасывал 500 шайб в НХЛ. В списке еще парочка хоккеистов, для которых «Питтсбург» не чужая команда – Яромир Ягр и Мариан Госса. Из североамериканцев за «Питтсбург» 500+ шайб забрасывали Марио Лемье (690) и Сидни Кросби (593);

● Всего в НХЛ лишь 48 хоккеистов забрасывали 500+ шайб. В истории лиги Малкин делит 48-е место в списке лучших снайперов с Лэнни Макдоналдом (500 в 1111), на 47-й позиции – Джо Маллен (502 в 1062). Среди действующих игроков его опережают только Овечкин, Кросби и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 555 в 1085).

● Пока вся Россия ждет главного рекорда от 39-летнего Александра Овечкина (у которого пока без голов), вторую молодость неожиданно обрел 38-летний Евгений Малкин. В пяти матчах на старте сезона нападающий набрал уже 11 (2+9) очков и единолично возглавил гонку бомбардиров лиги. Второе место делят Джек Айкел, Марк Стоун (оба «Вегас») и Сэм Райнхарт («Флорида»), у которых по 8 очков.

Для Малкина это 19-й сезон в НХЛ, и так резво он еще никогда не начинал по количеству ассистов и очков. Лучшим до этого был сезон-2018/19, где Евгений сделал 1+8 в первых пяти играх.

В этом сезоне Джино может замахнуться и на еще один рекорд. Набранное очко в овертайме стало 41-м в его карьере. По этому показателю он вышел на второе место в лиге, обойдя Овечкина (40). Впереди остается только Сидни Кросби (45).

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Фото: East News /AP Photo/Gene Puskar