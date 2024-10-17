Ротенберг про 500 голов Малкина в НХЛ: «От всей души поздравляю тебя, Джино! Ты можешь забить еще 500! Шаг за шагом!»
Роман Ротенберг поздравил Евгения Малкина с 500-м голом в НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.
«От всей души поздравляю тебя, Джино Малыч!
Ты можешь забить еще 500! Шаг за шагом!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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