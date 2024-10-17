Ротенберг про 500 голов Малкина в НХЛ: «От всей души поздравляю тебя, Джино! Ты можешь забить еще 500! Шаг за шагом!»

Роман Ротенберг поздравил Евгения Малкина с 500-м голом в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5 ОТ). Гол стал для него 500-м за карьеру в рамках регулярок.

«От всей души поздравляю тебя, Джино Малыч!

Ты можешь забить еще 500! Шаг за шагом!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.