Сикьюра после 3:1 с «Ак Барсом»: «Моя самая тяжелая игра в КХЛ. Это очень сильная лига, здесь много хороших игроков, силовой борьбы, высокий темп»
Дилан Сикьюра высоко оценил уровень Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Трактор» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Матч прошел в высоком темпе, было много силовой борьбы, и это пока самая тяжелая игра в КХЛ, в которой я принимал участие. Отмечу игру всего звена.
В борьбе у меня получилось отобрать шайбу, я увидел Стивена Кэмпфера, а он уже отдал отличную передачу Виталия Кравцова. Каждый оказался в нужное время в нужном месте. После травмы я чувствую себя намного лучше.
Дальше мне нужно продолжать улучшать свою игру. КХЛ – очень сильная лига, здесь много хороших игроков, высокий темп, много силовой игры.
Я провел только шесть матчей, но с каждым матчем чувствую себя все увереннее, и мы находим взаимопонимание с Кравцовым», – сказал нападающий «Трактора» Дилан Сикьюра.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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