Сикьюра после 3:1 с «Ак Барсом»: «Моя самая тяжелая игра в КХЛ. Это очень сильная лига, здесь много хороших игроков, силовой борьбы, высокий темп»

Дилан Сикьюра высоко оценил уровень Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Трактор» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Матч прошел в высоком темпе, было много силовой борьбы, и это пока самая тяжелая игра в КХЛ , в которой я принимал участие. Отмечу игру всего звена.

В борьбе у меня получилось отобрать шайбу, я увидел Стивена Кэмпфера , а он уже отдал отличную передачу Виталия Кравцова . Каждый оказался в нужное время в нужном месте. После травмы я чувствую себя намного лучше.

Дальше мне нужно продолжать улучшать свою игру. КХЛ – очень сильная лига, здесь много хороших игроков, высокий темп, много силовой игры.

Я провел только шесть матчей, но с каждым матчем чувствую себя все увереннее, и мы находим взаимопонимание с Кравцовым», – сказал нападающий «Трактора » Дилан Сикьюра .