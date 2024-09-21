Потапов р Гру: «Игроки, которые с ним работали, сказали, что это копия Хартли. Видение хоккея, диалог с игроками, пресс-конференции – это практически то же самое»

Алексей Потапов оценил игру «Трактора» на старте сезона.

– Какое впечатление от игры вашей бывшей команды – «Трактора»?

– Класс, мне очень нравится. Североамериканский подход, оказывается, стал для многих ребят вторым дыханием, по крайней мере на предсезонке. А Максиму Шабанову вообще без разницы, кто тренер – сосед по лестничной клетке или человек, который прилетел из-за океана. Он продолжает штамповать шайбу одну за другой.

Иностранцы тоже здорово играют, те же Стивен Кэмпфер и Зак Фукале . И, конечно, надо отметить Виталия Кравцова . Я надеюсь, что это тот момент, когда парень сможет проявить себя в полной мере.

– Вы говорили, что Бенуа Гру – это 95% Боба Хартли. Эти тренеры действительно так похожи?

– Да, мне хоккеисты, которые работали под руководством Гру, сказали, что это копия Хартли. Он, возможно, не такой жесткий и бескомпромиссный, но видение хоккея, диалог с игроками, пресс-конференции – это практически то же самое.

– На ваш взгляд, Гру может показать результат в «Тракторе» уже в первый сезон?

– Почему бы и нет? Хартли уже в первый год дошел до финала Кубка Гагарина, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.