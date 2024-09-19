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Форвард «Трактора» Дер-Аргучинцев выбыл на 3-4 недели из-за травмы кисти

Семен Дер-Аргучинцев пропустит около месяца из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер «Траткора» Бенуа Гру на пресс-конференции после игры с «Нефтехимиком» в Фонбет Чемпионате КХЛ (3:2). 

– Мы отлично начали матч, особенно в первые семь‑восемь минут. А потом будто потеряли импульс. Наверное, нас сбило большинство. Соперник начал прибавлять, в том числе в катании, создавать хорошие моменты.

По большей части это была равная игра. Сначала мы были лучше, потом – они. И хотя «Нефтехимик» забил два гола во втором периоде – не скажу, что у них было больше шансов.

У нас не было никакой паники. В раздевалке царила атмосфера уверенности. Особо отмечу комбинацию с Виталием Кравцовым, когда соперник в концовке снял вратаря. Вместо того, чтобы самому забить гол, он играл на команду. Это значит, что у нас в коллективе царит атмосфера лидерства.

– В первом периоде выпал Семен Дер‑Аргучинцев. Что с ним?

– Он получил травму [кисти]. Выбыл на три‑четыре недели. Это большая потеря для нас. Тем более мы потеряли другого нападающего Дилана Сикьюру. Да, у нас вернулся в состав Данил Юртайкин, но мы потеряли Семена. Травмы – это часть игры. Будем с этим справляться, – сказал Гру. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoНефтехимик
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoДанил Юртайкин
logoМатч ТВ
logoВиталий Кравцов
logoДилан Сикьюра
logoСемен Дер-Аргучинцев
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