Гатиятулин об 1:3 с «Трактором»: «Первый период у «Ак Барса» получился, моменты были. Сказалась потеря ведущих нападающих, может»

Анвар Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от «Трактора» (1:3).

– Хороший динамичный матч. Первый период у нас получился. То, что планировали – выполняли, много шли в давление, заставляли соперника ошибаться, были моменты. Возможно, что сказалась потеря наших ведущих нападающих.

Саша Барабанов приболел, Ник Петан сыграл всего несколько смен. Тем не менее, должны в любых условиях добиваться результата командой.

– Не удивило такое подавляющее преимущество в первом периоде?

– Мы готовимся на каждый матч, разбираем, в чем можем усилить нашу игру. Последние матчи показали, что наши просьбы приносят результат. Пока не можем воплотить это в голы, но они придут.

– Худший показатель полезности у вас у Альберта Яруллина. Он не успел акклиматизироваться в Казани?

– Все у нас давно акклиматизировались. Даже Ник Петан . Атмосфера рабочая, в игре есть свои моменты. На лед выходит пятерка и все должны правильно выполнять то, что мы просим. Рабочий момент, ничего такого.

– Почему во втором периоде случился такой спад?

– Возможно – потеря ведущих нападающих. Пришлось корректировать звенья. Что-то получилось, что-то нет. Это хороший момент для молодежи, для других ребят. И мы также получили информацию как ребята выглядят на других ролях.

– Вы приехали домой. С каким настроением вышли на арену?

– К каждому матчу готовимся и выходим только побеждать. Для меня, как для главного тренера «Ак Барса», каждый матч принципиальный. Лично же для меня это был особый матч.

Я здесь родился, приехал домой, были родители, близкие и друзья. Хорошая атмосфера и настроение.

– В этом сезоне много продолжительных серий и много пауз, которая будет сейчас у вас. Есть ли план на этот отрезок?

– Да, есть план, которого мы будем придерживаться. Дадим ребятам отдохнуть и будем готовиться к следующей игре.

– Понятна ли ситуация по Нику Петану?

– Ждем информации, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .