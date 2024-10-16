У «Ак Барса» 4 поражения в 5 последних матчах. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке
«Ак Барс» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Анвара Гатиятулина на выезде уступила «Трактору» со счетом 1:3.
Это 4-е поражение «Ак Барса» в 5 последних матчах. На этом отрезке казанский клуб выиграл только у «Металлурга» (5:0).
Команда из Казани занимает 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 15 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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