У «Ак Барса» 4 поражения в 5 последних матчах. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке

«Ак Барс» потерпел 4 поражения в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина на выезде уступила «Трактору » со счетом 1:3.

Это 4-е поражение «Ак Барса » в 5 последних матчах. На этом отрезке казанский клуб выиграл только у «Металлурга» (5:0).

Команда из Казани занимает 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 15 играх.