Гатиятулин о 3:2 с «Амуром»: «Ак Барс» мог выиграть в основное время, не хватило несколько секунд. Опять аншлаг на домашнем матче, спасибо болельщикам»
Казанский клуб одержал победу (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Непростой матч, отдаем должное соперникам. Наверное, мы ошибались сегодня больше, чем обычно, в первой половине игры, возможно, повлиял непростой выезд. Это было видно по движению, где-то не восстановились.
Но надо быть реалистами и понимать, что сезон длинный, такие матчи будут. Хочу отметить, что ребята старались, доставали из себя все, что могли, проявили характер. Могли, наверное, и в основное время выиграть, но не хватило нескольких секунд.
Очередной домашний матч – и опять аншлаг, спасибо болельщикам за поддержку. Отсутствие Николаса Петана связано с недомоганием, утром перед раскаткой приняли решение, что он не выйдет на лед, доктора делают все возможное.
Надеемся, что к следующему матчу он будет готов. Потеря первого центра, конечно, сказывается, но мы команда, верим во всех ребят, могут быть разные ситуации», – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
«Ак Барс» одержал 7-ю победу подряд в КХЛ. Команда Гатиятулина идет второй на Востоке
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