Экс-директор «Трактора» Баландин о Гатиятулине: «6 побед подряд в «Ак Барсе» – не показатель. Разговоры об обучении в Америке – детский лепет. У них самих другие должны учиться»

Андрей Баландин высказался относительно работы Анвара Гатиятулина в «Ак Барсе».

«Я уже говорил, что Анвар Гатиятулин тяготеет к строгой игре в обороне.

У него была плохая коньковая подготовка, и защитников за ошибки все время ругали. И они старались выбирать оптимальный вариант, чтобы не ошибиться. Это в нем внутри.

Откладывалось из года в год, сколько он играл. Каждый день человеку на голову капает: туда не беги, сюда не беги.

Но бывают хорошие тандемы тренеров. Один может быть защитником, а другой хорошо разбирается в организации игры в нападении.

Гатиятулин уже работал с Алексеем Тертышным в «Тракторе », и они полтора года команду не могли вывести из пике.

И сейчас шесть побед подряд в «Ак Барсе » – это не показатель, главное – качество игры. А все эти разговоры об обучении в Америке – детский лепет.

Я считаю, что в КХЛ , а это вторая лига в мире и контракты здесь немаленькие, должны работать лучшие тренеры, которых уже не надо ничему учить.

У них самих другие должны учиться. Что касается семинаров и обмена опыта, то я не против», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.