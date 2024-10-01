Экс-директор «Трактора» Баландин о Гатиятулине: «6 побед подряд в «Ак Барсе» – не показатель. Разговоры об обучении в Америке – детский лепет. У них самих другие должны учиться»
«Я уже говорил, что Анвар Гатиятулин тяготеет к строгой игре в обороне.
У него была плохая коньковая подготовка, и защитников за ошибки все время ругали. И они старались выбирать оптимальный вариант, чтобы не ошибиться. Это в нем внутри.
Откладывалось из года в год, сколько он играл. Каждый день человеку на голову капает: туда не беги, сюда не беги.
Но бывают хорошие тандемы тренеров. Один может быть защитником, а другой хорошо разбирается в организации игры в нападении.
Гатиятулин уже работал с Алексеем Тертышным в «Тракторе», и они полтора года команду не могли вывести из пике.
И сейчас шесть побед подряд в «Ак Барсе» – это не показатель, главное – качество игры. А все эти разговоры об обучении в Америке – детский лепет.
Я считаю, что в КХЛ, а это вторая лига в мире и контракты здесь немаленькие, должны работать лучшие тренеры, которых уже не надо ничему учить.
У них самих другие должны учиться. Что касается семинаров и обмена опыта, то я не против», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
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