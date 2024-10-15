Летанг о Малкине: «Не знаю насчет дополнительной мотивации, но сейчас у него другой настрой. Он лучше играет в защите»

Крис Летанг высказался об игре Евгения Малкина в последних матчах.

38-летний форвард «Питтсбурга » набрал 7 очков в 4 играх в текущем сезоне.

«Не знаю насчет дополнительной мотивации, но сейчас у него другой настрой. Он лучше играет в защите, в целом больше вовлечен в игру. За ним интересно наблюдать», – сказал защитник «Пингвинс».

Малкин набрал 1+2 с «Монреалем» и стал 1-й звездой матча. У него 7 очков в 4 играх в сезоне, гол – 499-й в НХЛ

Малкин о своем будущем в «Питтсбурге»: «Не смогу уйти, если мы не вернемся в плей-офф. Я был очень зол в последние два года»