Летанг о Малкине: «Не знаю насчет дополнительной мотивации, но сейчас у него другой настрой. Он лучше играет в защите»
Крис Летанг высказался об игре Евгения Малкина в последних матчах.
38-летний форвард «Питтсбурга» набрал 7 очков в 4 играх в текущем сезоне.
«Не знаю насчет дополнительной мотивации, но сейчас у него другой настрой. Он лучше играет в защите, в целом больше вовлечен в игру. За ним интересно наблюдать», – сказал защитник «Пингвинс».
Малкин набрал 1+2 с «Монреалем» и стал 1-й звездой матча. У него 7 очков в 4 играх в сезоне, гол – 499-й в НХЛ
Малкин о своем будущем в «Питтсбурге»: «Не смогу уйти, если мы не вернемся в плей-офф. Я был очень зол в последние два года»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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