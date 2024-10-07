Сергей Самсонов о «Питтсбурге»: «Тащить будут ветераны – Кросби, Малкин, Летанг, Карлссон. Костяк команды – ребята, которым за 30, за лето ничего не изменилось»

Сергей Самсонов порассуждал об игре «Питтсбурга» в новом сезоне НХЛ.

«Что касается «Питтсбурга», то это интересная команда, и я бы не сказал, что она особо перезагрузилась. Все те ребята, которые тащили эту команду многие годы, до сих пор продолжат это делать.

И очень здорово, что Малкин так провел предсезонку. Думаю, будущее команды в этом сезоне будет зависеть от ветеранов. Я бы не сказал, что молодые будут тащить «Питтсбург», потому что есть Сидни Кросби , Малкин, Крис Летанг , Эрик Карлссон.

Костяк команды состоит из ребят, которым за 30 [лет], и посмотрим, как это будет выглядеть. По большому счету, в «Питтсбурге » за лето ничего не изменилось», – сказал бывший форвард клубов НХЛ и сборной России.