Малкин о «Питтсбурге»: «Это смешно – когда у нас с Кросби по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, пропущу 1 матч в новом сезоне»

Евгений Малкин готов пропустить 1 игру, чтобы «Питтсбург» вернулся в плей-офф.

В двух предыдущих сезонах форвард «Пингвинс» провел все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ – как и его многолетний партнер Сидни Кросби.

За все время совместных выступлений в команде (с сезона-2006/07) оба игрока обошлись без пропусков игр в регулярках только в двух этих сезонах – в которых пенсильванцам не удалось выйти в плей-офф.

«Все лидеры – я, Кросби, Летанг – хотим побеждать в каждой игре. Это смешно – когда у нас с Сидом по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, я пропущу 1 матч в новом сезоне.

Мы не хотим снова долго отдыхать летом. Хотим играть в плей-офф. Любая команда, которая туда выходит, может выиграть Кубок Стэнли », – сказал 38-летний россиянин.