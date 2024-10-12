Малкин о своем будущем в «Питтсбурге»: «Не смогу уйти, если мы не вернемся в плей-офф. Я был очень зол в последние два года»
38-летний форвард трижды выигрывал трофей в составе «Питтсбурга». Пенсильванцы пропустили два розыгрыша Кубка Стэнли подряд (до этого клуб неизменно участвовал в них с 2007 по 2022 годы).
Контракт россиянина с «Пингвинс» действует до завершения сезона-2025/26.
– Завершите карьеру, если «Питтсбург» опять не выйдет в плей-офф в этом и следующем сезоне?
– Сто процентов, что нет. Я очень люблю плей-офф, люблю наших болельщиков. Мне снова нужно почувствовать этот вкус. Я не смогу уйти, если мы не вернемся в плей-офф.
Я был очень зол в последние два года. Нам не хватало одного-двух очков для попадания в плей-офф. Это ужасное ощущение. Совсем не такое, как при отставании в 10 очков, например.
Я все еще зол. Очень хочу вернуться [в плей-офф], – сказал Малкин.
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