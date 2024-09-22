Малкин и Летанг посетили матч «Питтсбург Стилерз» из НФЛ. Они выбежали на поле, размахивая полотенцами
Евгений Малкин и Крис Летанг посетили игру Национальной футбольной лиги.
Хоккеисты «Пингвинс» поддержали «Питтсбург Стилерз» в первом домашнем матче сезона против «Лос-Анджелес Чарджерс» (20:10).
Перед игрой Малкин и Летанг выбежали на поле сквозь клубы дыма, размахивая желтыми полотенцами и подбадривая болельщиков.
Фото: x.com/steelers
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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