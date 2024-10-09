Салливан о Малкине, Кросби и Летанге: «Они похожи на родных братьев – свои разборки в раздевалке, ссоры, как у моих детей. Но они от всего сердца заботятся друг о друге»
Майк Салливан рассказал о взаимоотношениях Евгения Малкина и Сидни Кросби.
Оба форварда, а также защитник Крис Летанг, играют за «Питтсбург» более 15 лет.
«Они похожи на родных братьев тем, как взаимодействуют. У них есть свои разборки в раздевалке, и это напоминает мне моих детей, когда они ссорятся.
Но я думаю, что они также искренне, от всего сердца заботятся друг о друге. Это видно по тому, как они поддерживают друг друга на льду, когда игра становится немного неприятной.
Например, они первыми лезут в драку», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости