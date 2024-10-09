Салливан о Малкине, Кросби и Летанге: «Они похожи на родных братьев – свои разборки в раздевалке, ссоры, как у моих детей. Но они от всего сердца заботятся друг о друге»

Майк Салливан рассказал о взаимоотношениях Евгения Малкина и Сидни Кросби.

Оба форварда, а также защитник Крис Летанг , играют за «Питтсбург » более 15 лет.

«Они похожи на родных братьев тем, как взаимодействуют. У них есть свои разборки в раздевалке, и это напоминает мне моих детей, когда они ссорятся.

Но я думаю, что они также искренне, от всего сердца заботятся друг о друге. Это видно по тому, как они поддерживают друг друга на льду, когда игра становится немного неприятной.

Например, они первыми лезут в драку», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан .