Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Точно знаю, что президенту клуба доносят искаженную информацию»

Сергей Гомоляко прокомментировал уход из «Металлурга».

Ранее 54-летний специалист покинул пост спортивного директора команды из Магнитогорска.

– Тяжело уходить из клуба, где проработали три года?

– Понятно, что непросто. Я отыграл семь лет в «Магнитке», дважды выигрывал хоккейную Евролигу, становился чемпионом России.

С 2012 по 2014 год работал начальником команды «Металлурга ». Мы выиграли в 2014-м Кубок Гагарина. Я здесь оброс корнями, я живу в Магнитогорске, у меня тут семья.

– Получается, вас кто-то слил в клубе?

– Не знаю, может, не в клубе, но точно знаю, что президенту клуба (Рашникову – Спортс’‘) доносят искаженную информацию, – заявил бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко .

Гомоляко о проблемах «Металлурга»: «Разин говорил, что есть травмированные. У нас не футбол, где «Химки» 45 человек могут заявить. Возьмем игрока, куда его потом девать?»