Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Точно знаю, что президенту клуба доносят искаженную информацию»
Ранее 54-летний специалист покинул пост спортивного директора команды из Магнитогорска.
– Тяжело уходить из клуба, где проработали три года?
– Понятно, что непросто. Я отыграл семь лет в «Магнитке», дважды выигрывал хоккейную Евролигу, становился чемпионом России.
С 2012 по 2014 год работал начальником команды «Металлурга». Мы выиграли в 2014-м Кубок Гагарина. Я здесь оброс корнями, я живу в Магнитогорске, у меня тут семья.
– Получается, вас кто-то слил в клубе?
– Не знаю, может, не в клубе, но точно знаю, что президенту клуба (Рашникову – Спортс’‘) доносят искаженную информацию, – заявил бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
Гомоляко о проблемах «Металлурга»: «Разин говорил, что есть травмированные. У нас не футбол, где «Химки» 45 человек могут заявить. Возьмем игрока, куда его потом девать?»
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