Гомоляко о потолке зарплат: «Нужно делать его выше и пересмотреть контроль, чтобы не было как сейчас»
Ранее 54-летний специалист покинул пост спортивного директора «Металлурга».
– Очень много разговоров о том, что в этом году некоторые клубы нарушают потолок зарплат, а регламент не совсем правильно работает. У вас, как у менеджера, были вопросы к лиге? Поднимался ли этот вопрос на общих собраниях?
– Пересмотр контроля за потолком зарплат должен быть. Может быть, нужно просто делать выше потолок, чтобы не было такого, как сейчас.
– Какие у вас дальнейшие планы? Предложения о работе поступали?
– Пока предложений нет, но мне многие менеджеры позвонили, выразили поддержку. Надеюсь, предложения появятся. Я готов работать. Я не устал, – сказал бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Мне говорят: «Ты разбазарил хоккеистов. Коростелева отдал, Кошелева». Но эти игроки не подошли Разину. И я обменял их на Петунина и Гераськина»
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