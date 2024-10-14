Гомоляко о потолке зарплат: «Нужно делать его выше и пересмотреть контроль, чтобы не было как сейчас»

Сергей Гомоляко высказался о потолке зарплат в КХЛ.

Ранее 54-летний специалист покинул пост спортивного директора «Металлурга ».

– Очень много разговоров о том, что в этом году некоторые клубы нарушают потолок зарплат, а регламент не совсем правильно работает. У вас, как у менеджера, были вопросы к лиге? Поднимался ли этот вопрос на общих собраниях?

– Пересмотр контроля за потолком зарплат должен быть. Может быть, нужно просто делать выше потолок, чтобы не было такого, как сейчас.

– Какие у вас дальнейшие планы? Предложения о работе поступали?

– Пока предложений нет, но мне многие менеджеры позвонили, выразили поддержку. Надеюсь, предложения появятся. Я готов работать. Я не устал, – сказал бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко .

Гомоляко об уходе из «Металлурга»: «Мне говорят: «Ты разбазарил хоккеистов. Коростелева отдал, Кошелева». Но эти игроки не подошли Разину. И я обменял их на Петунина и Гераськина»