Сергей Гомоляко: «Я был против того, чтобы отдавать Карпова. Команду сохранить непросто. Каждый игрок чемпионского состава «Металлурга» хотел зарплату чуть больше»
30 сентября функционер покинул пост спортивного директора клуба.
Напомним, «Металлург» объявил о расторжении контракта с Максимом Карповым в июле. Позже игрок заключил контракт с «Сибирью».
– Второй титул подряд взять непросто.
– Вспомните, как ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина подряд. Они же практически состав не меняли. И зачем портить то, что уже работает?
Мы же считали, что это чемпионская команда. Зачем куда-то вмешиваться? Да, нет Гребенкина, он по понятным причинам уехал в «Торонто». Но я, например, был против того, чтобы отдавать Максима Карпова.
– Даже так?
– Команду сохранить непросто, потому что каждый хоккеист из чемпионского состава хотел получить зарплату чуть больше. А потолок же не резиновый, да? И кому-то надо было добавлять зарплату, а с кем-то договариваться.
Спасибо тому же Дане Вовченко: его в «Автомобилист» звали на более серьезные деньги, чем он подписался у нас. Уговорили, и он остался, – сказал бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
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