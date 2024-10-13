Сергей Гомоляко: «Я был против того, чтобы отдавать Карпова. Команду сохранить непросто. Каждый игрок чемпионского состава «Металлурга» хотел зарплату чуть больше»

Сергей Гомоляко заявил, что был против ухода Максима Карпова из «Металлурга».

30 сентября функционер покинул пост спортивного директора клуба.

Напомним, «Металлург» объявил о расторжении контракта с Максимом Карповым в июле. Позже игрок заключил контракт с «Сибирью».

– Второй титул подряд взять непросто.

– Вспомните, как ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина подряд. Они же практически состав не меняли. И зачем портить то, что уже работает?

Мы же считали, что это чемпионская команда. Зачем куда-то вмешиваться? Да, нет Гребенкина, он по понятным причинам уехал в «Торонто». Но я, например, был против того, чтобы отдавать Максима Карпова.

– Даже так?

– Команду сохранить непросто, потому что каждый хоккеист из чемпионского состава хотел получить зарплату чуть больше. А потолок же не резиновый, да? И кому-то надо было добавлять зарплату, а с кем-то договариваться.

Спасибо тому же Дане Вовченко : его в «Автомобилист » звали на более серьезные деньги, чем он подписался у нас. Уговорили, и он остался, – сказал бывший спортивный директор «Металлурга » Сергей Гомоляко .