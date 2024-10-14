Гомоляко о проблемах «Металлурга»: «Разин говорил, что есть травмированные. У нас не футбол, где «Химки» 45 человек могут заявить. Возьмем игрока, куда его потом девать?»

Сергей Гомоляко рассказал о проблемах «Металлурга» в начале сезона.

Магнитогорская команда стартовала в регулярном чемпионате с пяти поражений в шести матчах. Сейчас «Металлург » идет на пятом месте в Восточной конференции, набрав 16 очков за 16 игр.

«Андрей Разин не раз говорил на пресс-конференции в начале сезона, что у нас есть травмированные, что мы будем их ждать и вводить молодых хоккеистов.

Было понятно, что будет сложно, тяжело, но ничего тут не сделаешь. Заявка же не резиновая. У нас не футбол, где «Химки » 45 человек могут заявить. У нас может быть в заявке 28 человек.

Например, возьмем игрока, пока Зернов восстанавливается, а куда его потом девать? Сейчас играют молодые Козлов , Сапожников, Осипович, Жугин . Когда основные ребята выздоровеют, кто-то из молодых поедет в МХЛ или ВХЛ. Взрослых игроков никуда будет не отправить.

То, что много молодых – это тоже большой плюс», – заявил бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко .

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