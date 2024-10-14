Владимир Плющев: «Для «Сибири» это будет один из лучших сезонов в КХЛ. Показывают добротный и характерный хоккей, матчи просто так не сливают»
Владимир Плющев поделился мнением о перспективах «Сибири» в этом сезоне КХЛ.
Новосибирская команда идет на третьем месте в Восточной конференции, набрав 19 очков в 15 матчах.
«Команда стартовала очень прилично. Были определенные наработки по предсезонке, они реализуются. По психологии подобрался коллектив достаточно стабильный. Болельщики неистовые в Новосибирске, насколько я знаю.
Пока что показывают хороший, добротный и характерный хоккей, матчи не сливают просто так. Играют ровно, нормально, в зависимости от соперника.
Думаю, что, возможно, это будет один из лучших сезонов «Сибири» в КХЛ», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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