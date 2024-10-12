  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о Малкине: «Один из самых уважаемых игроков не только в «Питтсбурге», но и всей НХЛ. Не согласен, что он недооценен, рейтинги не всегда объективны»
0

Плющев о Малкине: «Один из самых уважаемых игроков не только в «Питтсбурге», но и всей НХЛ. Не согласен, что он недооценен, рейтинги не всегда объективны»

Владимир Плющев оценил выступление Евгения Малкина в НХЛ.

«Малкин показывает игру на своем высоком уровне. Понятно, что возраст берет свое и он уже не может действовать с прежней интенсивностью. Но я не согласен с теми, кто считает его недооцененным хоккеистом. Это неправильное выражение.

Он является одним из самых уважаемых игроков не только в «Питтсбурге», но и во всей лиге. А то, что НХЛ не включила его в топ-100 лучших игроков в истории, – сложно сказать, чем руководствовались люди, создававшие этот рейтинг.

Тяжело понять психологию людей, такие списки не всегда объективны, с моей точки зрения. Они, к примеру, любят, чтобы нападающий или защитник обладали определенными качествами под их критерии.

На молодежном чемпионате мира любят, когда защитник забрасывает шайбу, тогда его сразу продвигают в рейтинге, хотя его главной задачей является оборона собственных ворот. При нем могут забить три гола, но при этом он сам забросит и будет котироваться высоко.

У них своя система, которую мне порой сложно комментировать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

🔥 У Малкина – 800 передач в НХЛ! Третий в истории «Питтсбурга» и лучший среди русских

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoПиттсбург
logoВладимир Плющев
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин о своем будущем в «Питтсбурге»: «Не смогу уйти, если мы не вернемся в плей-офф. Я был очень зол в последние два года»
6сегодня, 06:58
Кучеров вышел на 7-е место по очкам в НХЛ среди россиян (877), опередив Ковальчука. До Дацюка – 41 балл
32сегодня, 03:10
Малкин об Овечкине: «Смотрю за его игрой, он больше подбирает отскоки. Где сейчас забиваются голы в НХЛ – все вокруг ворот. Тоже хочу забивать «грязные» голы»
10вчера, 21:35
Евгений Малкин: «Хороший хоккеист учится менять свою игру. Если я провел 40 секунд на льду, нужно действовать умно, терпеливо, а не пытаться обыгрывать соперников 1 в 1»
1вчера, 20:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг о выборе музыки на матчи СКА: «Сиртаки – объединяющий танец, там есть «хака-хака», как в регби. Можем на Дворцовой собраться, чтобы танцевали 200 тысяч человек. Но сначала нужно победить»
815 минут назад
Александр Кожевников: «Зачем мы постоянно лижем задницу иностранцам? Канадцу Гру собрали команду, для них делают все, для наших – ничего. У нас много нормальных тренеров»
830 минут назад
Роман Ротенберг: «Я отработал больше 1000 матчей как генменеджер, просто их никто не считает. А в НХЛ ведут статистику и поздравляют. КХЛ должна это делать»
83сегодня, 20:05
Узнаете по фото Кубок Стэнли? А как расшифровывается НХЛ?
сегодня, 20:00Спецпроект
НХЛ. «Бостон» обыграл «Лос-Анджелес», «Вашингтон» против «Нью-Джерси», «Питтсбург» в гостях у «Торонто», «Калгари» сыграет с «Филадельфией»
111сегодня, 19:40
Ротенберг – журналисту на вопрос о Демидове: «Вы не из Монреаля? В Канаде пишут всякие статьи с подачи американских агентов. «Айс-тайм»? Вы, видимо, в Америке получили образование»
25сегодня, 19:17
Козлов о 2:4 с «Динамо»: «У «Салавата» много удалений, ломается ритм. Нужно быть ответственнее. Ярославлев сыграл неплохо, но мы его даже не протестировали»
4сегодня, 19:03
Кудашов о 4:2 с «Салаватом»: «Динамо» не разочаровало болельщиков. Сделали перезагрузку, поменяли капитана и ассистентов. Решили, что Гусев сконцентрируется на игре»
2сегодня, 18:49
Ротенберг об игровом времени Демидова: «Помните Шулшера, «Манчестер Юнайтед»? Его называли Golden substitute – знаете, что это? Выходил и за 2 минуты забивал – какие вопросы к тренеру?»
195сегодня, 18:33
Заварухин о 2:5 со СКА: «Автомобилист» был лучше по всем статистическим показателям. Мы не развалились, в 3-м периоде «грязное» удаление повлияло на исход матча»
6сегодня, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Ярославлев о дебюте в КХЛ: «Скорости здесь намного выше, чем в ВХЛ. Вратарю нужно соображать быстрее, быть на шаг впереди. Мандраж был, важно не перегореть»
150 минут назад
Бабаев о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Это случится в следующем году. Саша – машина для забрасывания шайб»
1сегодня, 20:18
Зубов об 1:2 с «Локомотивом»: «Сочи» не хватило сил. Во 2-м и 3-м периодах была равная игра. Будем копаться в головах игроков, подкручивать, чтобы работали с первых минут»
сегодня, 19:52
Бабаев о Кузнецове: «Набирает кондиции, на адаптацию еще около месяца нужно. В середине ноября увидим полностью привыкшего к КХЛ игрока»
сегодня, 19:26
В «Динамо» ответили на слова Ивлева о том, что его не пустили на арену: «Если бы он подождал 5-10 минут, его бы пропустили. Охране без разницы, что это известный повар, есть регламент КХЛ»
13сегодня, 18:23
Щитов о Звягине: «Авангард» должен играть намного лучше, к тренеру есть вопросы. Ткачев оправится от травмы, и придут результаты, может»
сегодня, 15:12
Кузнецов забил во втором матче подряд, показав «птичку» после гола «Автомобилисту». Форвард СКА набрал 7 очков в 11 матчах
2сегодня, 14:21
Депутат Свищев про ИИХФ: «Кто‑то должен не побояться и сказать – давайте вернем Россию. Коллеги должны посмотреть на НХЛ – бизнесовый проект, не подвластен политическим интригам»
2сегодня, 14:10
Атанасов сделал дубль «Трактору», прервав серию из 7 матчей без голов. У форварда «Торпедо» 8 очков в 14 играх
5сегодня, 12:50
Щитов о том, сможет ли Кучеров набрать больше 150 очков за сезон: «Ему по силам. Один из лучших представителей нашего хоккея в НХЛ, один из лучших игроков мира»
2сегодня, 12:46