Плющев о Малкине: «Один из самых уважаемых игроков не только в «Питтсбурге», но и всей НХЛ. Не согласен, что он недооценен, рейтинги не всегда объективны»

Владимир Плющев оценил выступление Евгения Малкина в НХЛ.

«Малкин показывает игру на своем высоком уровне. Понятно, что возраст берет свое и он уже не может действовать с прежней интенсивностью. Но я не согласен с теми, кто считает его недооцененным хоккеистом. Это неправильное выражение.

Он является одним из самых уважаемых игроков не только в «Питтсбурге », но и во всей лиге. А то, что НХЛ не включила его в топ-100 лучших игроков в истории, – сложно сказать, чем руководствовались люди, создававшие этот рейтинг.

Тяжело понять психологию людей, такие списки не всегда объективны, с моей точки зрения. Они, к примеру, любят, чтобы нападающий или защитник обладали определенными качествами под их критерии.

На молодежном чемпионате мира любят, когда защитник забрасывает шайбу, тогда его сразу продвигают в рейтинге, хотя его главной задачей является оборона собственных ворот. При нем могут забить три гола, но при этом он сам забросит и будет котироваться высоко.

У них своя система, которую мне порой сложно комментировать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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