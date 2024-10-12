Владимир Плющев: «Помню, как Кучерова гнобили в прошлом сезоне. Доказал, что является одним из лучших в НХЛ. Он еще будет поджаривать кое-кому кое-чего»
Владимир Плющев оценил игру Никиты Кучерова.
Нападающий «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).
«Я прекрасно помню, как Кучерова гнобили в прошлом году.
А он сейчас вышел и доказал, что является одним из лучших игроков НХЛ, забивая голы и отдавая передачи.
Уверен, что он еще будет поджаривать кое-кому кое-чего. Человек находится в нормальном состоянии.
Очевидно, у него хорошее физическое и моральное состояние, значит и в семье все хорошо, а это на многое влияет.
Если травмы его не остановят, у Никиты будет все нормально», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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