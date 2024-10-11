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  • Владимир Плющев: «Не скажу, что есть российская вратарская школа – cкорее тенденция. Родители занимались в основном»
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Владимир Плющев: «Не скажу, что есть российская вратарская школа – cкорее тенденция. Родители занимались в основном»

Владимир Плющев поделился мнением касательно российских вратарей.

– Кто из российских вратарей больше всего нравится?

– Всегда импонировал Василевский – манерой игры, техникой, поведением.

Вообще у нас действительно хорошие вратари. С ними была проблема, потом начали ими заниматься – и появились отличные игроки.

Правда, занимались в основном родители. Не скажу, что есть российская вратарская школа. Скорее тенденция.

Раньше если ребенок плохо катался, его ставили в ворота.

Сейчас же ребята целенаправленно идут на эту позицию, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВладимир Плющев
logoНХЛ
logoКХЛ
logoАндрей Василевский
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