Владимир Плющев: «Не скажу, что есть российская вратарская школа – cкорее тенденция. Родители занимались в основном»

Владимир Плющев поделился мнением касательно российских вратарей.

– Кто из российских вратарей больше всего нравится?

– Всегда импонировал Василевский – манерой игры, техникой, поведением.

Вообще у нас действительно хорошие вратари. С ними была проблема, потом начали ими заниматься – и появились отличные игроки.

Правда, занимались в основном родители. Не скажу, что есть российская вратарская школа. Скорее тенденция.

Раньше если ребенок плохо катался, его ставили в ворота.

Сейчас же ребята целенаправленно идут на эту позицию, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.