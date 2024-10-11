Владимир Плющев: «Не скажу, что есть российская вратарская школа – cкорее тенденция. Родители занимались в основном»
Владимир Плющев поделился мнением касательно российских вратарей.
– Кто из российских вратарей больше всего нравится?
– Всегда импонировал Василевский – манерой игры, техникой, поведением.
Вообще у нас действительно хорошие вратари. С ними была проблема, потом начали ими заниматься – и появились отличные игроки.
Правда, занимались в основном родители. Не скажу, что есть российская вратарская школа. Скорее тенденция.
Раньше если ребенок плохо катался, его ставили в ворота.
Сейчас же ребята целенаправленно идут на эту позицию, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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