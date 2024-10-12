Заварухин о 2:5 со СКА: «Автомобилист» был лучше по всем статистическим показателям. Мы не развалились, в 3-м периоде «грязное» удаление повлияло на исход матча»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры со СКА.

Клуб из Екатеринбурга проиграл со счетом 2:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, пропустив 4 шайбы в третьем периоде.

«В первом периоде было хорошее движение, прессинг, создание моментов. Во втором периоде тоже было много шансов, но не реализовали их. В третьем периоде «грязное» удаление повлияло на исход матча.

По всем статистическим показателям мы лучше, а проиграли 2:5. Не скажу, что мы развалились в третьем периоде, просто не так начали играть, были рикошеты, соперник хорошо играл на пятаке.

У них мастеровитая команда, СКА взял мастеров: Кузнецова и защитника [Деанджело ]», – сказал главный тренер «Автомобилиста ».