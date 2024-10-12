У Деанджело 12 очков в 7 матчах за СКА. Сегодня – 2 ассиста против «Автомобилиста»
Энтони Деанджело набрал 12 очков в 7 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2.
Американский защитник петербургского клуба Энтони Деанджело сделал 2 результативные передачи в этой игре.
Таким образом, Деанджело набрал 12 (1+11) очков в 7 матчах КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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