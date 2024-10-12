Никитин о 2:1 с «Сочи»: «Не скажу, что «Локомотив» недоволен, но ребята понимают – качество игры надо улучшать»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Сочи».

Ярославский клуб одержал победу на выезде со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хорошо погуляли. Отличная погода, поэтому было непросто на зимний вид спорта переключиться. Ко второму периоду стало получше.

Гол нелогичный в меньшинстве пропустили. Это немного сбило. В третьем периоде «Сочи» активизировался, моменты создавал. Исаев подтащил.

Я не скажу, что недовольны победой, но ребята сами понимают, что качество игры нужно улучшать. Чемпионат длинный, всякое бывает.

– Выезд в «Сочи» расслабляет?

– Чем сложнее, тем лучше для нас, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .