«Локомотив» выиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Никитина лидирует на Западе

«Локомотив» выиграл 7 из последних 8 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Сочи» со счетом 2:1.

Это 7-я победа «Локомотива » в 8 последних матчах в чемпионате.

Ярославский клуб занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 26 баллов в 15 играх.

14 октября «Локомотив» в гостях сыграет против «Витязя».

У «Сочи » третье поражение подряд. Команда под руководством Сергея Зубова идет последней на Западе с 11 очками в 15 матчах.