«Локомотив» выиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Никитина лидирует на Западе
«Локомотив» выиграл 7 из последних 8 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Сочи» со счетом 2:1.
Это 7-я победа «Локомотива» в 8 последних матчах в чемпионате.
Ярославский клуб занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 26 баллов в 15 играх.
14 октября «Локомотив» в гостях сыграет против «Витязя».
У «Сочи» третье поражение подряд. Команда под руководством Сергея Зубова идет последней на Западе с 11 очками в 15 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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