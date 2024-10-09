  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин о 3:2 с «Куньлунем»: «Локомотив» смог отыграться и вытащить матч. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать»
3

Никитин о 3:2 с «Куньлунем»: «Локомотив» смог отыграться и вытащить матч. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать»

Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над «Куньлунем» (3:2 ОТ).

– Тяжелый матч, мы так и предполагали. Соперник здорово играл, грамотно. Плюс, что смогли отыграться и вытащить игру. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать.

– Перед третьим периодом вы поменяли все звенья. Были ими недовольны?

– Нет, не в этом дело. Был хороший повод посмотреть другие сочетания. Иногда переставляешь кого‑то, и у ребят возникают вопросы, ненужные мысли. А здесь понятно – надо выиграть.

– Как вам игра Сурина?

– Есть вещи взрослого хоккея, которые он должен выучить. Это нормально. Он не провел яркой игры, как с Омском, но глупо было бы ждать, что молодой парень будет каждый матч феерить.

«Куньлунь» играл организованно, тяжело было получить пространство, но мы давали ему шанс, он им пользуется. Мы рады этому. Это долгий путь, и мы готовы терпеть.

– После СКА не хватило эмоций?

– Команда включилась, когда остались втроем. Лавка ожила. Хоккей – командный вид спорта, нужна энергетика на лавке, все должны быть заряжены.

Не скажу, что начали играть здорово, мы так не играли. Но энергетика дала шанс выиграть, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoКуньлунь Ред Стар
logoЕгор Сурин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в овертайме, уступая 0:2. Это 11-я победа команды Никитина в 14 матчах сезона
3сегодня, 19:05
Ротенберг заявил, что стремится побить рекорды Михайлова во главе СКА. У него 133 победы в 199 матчах, у Михайлова – 238 в 630 играх
697 октября, 12:14
Тертышный о «Тракторе» и стиле Гру: «Не скажу, что у нас прям североамериканский хоккей. Минское «Динамо» играет похоже при Квартальнове»
17 октября, 06:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мальцев о женщинах-тренерах: «Жириновский говорил: «Женщина должна находиться в постели и на кухне». Непривычно видеть их у руля в хоккее»
16 минут назад
Браташ после 4:3 с «Сибирью»: «Столько негатива на «Ладу» со всех сторон, команду принижают. Обидно. Выступаем достойно, с крупным счетом не проигрываем, боремся»
129 минут назад
«Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!» Игроки «Трактора» после 2:0 с «Адмиралом» показали футболку с шуточной надписью
2244 минуты назадФото
«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в овертайме, уступая 0:2. Это 11-я победа команды Никитина в 14 матчах сезона
3сегодня, 19:05
Мэттьюс – самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ с общим доходом 21,7 млн долларов. Маккиннон – 2-й, Овечкин и Макдэвид делят 3-е место (Forbes)
10сегодня, 19:01
КХЛ. «Трактор» победил «Адмирал», «Лада» обыграла «Сибирь», «Локомотив» был сильнее «Куньлуня»
75сегодня, 18:53
Мерфи набрал очки в 10 матчах подряд и повторил рекорд КХЛ для защитников. У игрока «Сибири» 3+14 на отрезке
5сегодня, 18:14
НХЛ. «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Монреаль» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» против «Виннипега», «Вегас» – «Колорадо»
47сегодня, 18:04
«Сиэтл» подписал контракт с Даккором на 5 лет, кэпхит – 5 млн долларов. У 28-летнего вратаря 69 матчей в НХЛ
12сегодня, 17:43
Тамбиев о 0:2 с «Трактором»: «Адмирал» много времени провел в самолете – пятая игра с длинными перелетами. Ребята старались, не хватило резкости и свежести»
3сегодня, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о травме Кузнецова: «Вернется как можно быстрее, надеюсь. Он выдающийся спортсмен, неординарный, принесет пользу СКА и всей КХЛ»
3сегодня, 18:51
Экс-защитник ЦСКА Куляш о шутке во время игры в Румынии: «На заправке завел автобус и поехал. Думал, водитель меня пришибет. Отец всю жизнь на автобусе проработал, у меня категория есть»
5сегодня, 17:57
Гру о 2:0 с «Адмиралом»: «Трактор» вернулся с долгого выезда, первый матч дома играть непросто. В меньшинстве мы действовали отлично»
1сегодня, 17:12
Каменский о травме Кузнецова: «Восстановился быстро, здорово. Без него СКА тяжелее, игрок такого уровня всегда нужен»
3сегодня, 16:30
Ничушкин посетил матч «Трактора» и «Адмирала». Форвард «Колорадо» – воспитанник челябинского клуба
5сегодня, 15:57
Сычев об НХЛ: «За наших вратарей особенно переживаю. Довелось выйти на лед с Бобровским, даже удостоился от него комплимента – это дорогого стоит»
сегодня, 14:47
Салливан о Малкине, Кросби и Летанге: «Они похожи на родных братьев – свои разборки в раздевалке, ссоры, как у моих детей. Но они от всего сердца заботятся друг о друге»
1сегодня, 14:37
Плющев о Джессике Кэмпбелл в «Сиэтле»: «Женщина в мужском хоккее смотрится негармонично. Не представляю, как она может находиться в раздевалке. Она психолог больше, возможно»
2сегодня, 13:25
Тарасова об Овечкине: «Произвел впечатление очень профессионального человека. Слежу за тем, что пишут, но не более»
сегодня, 12:36
Бабаев о травме Кузнецова: «Врачи СКА отработали очень хорошо, восстановление проходит отлично. Существует большая вероятность, что он вернется на лед раньше срока»
3сегодня, 11:57