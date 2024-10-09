Никитин о 3:2 с «Куньлунем»: «Локомотив» смог отыграться и вытащить матч. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать»

Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над «Куньлунем» (3:2 ОТ).

– Тяжелый матч, мы так и предполагали. Соперник здорово играл, грамотно. Плюс, что смогли отыграться и вытащить игру. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать.

– Перед третьим периодом вы поменяли все звенья. Были ими недовольны?

– Нет, не в этом дело. Был хороший повод посмотреть другие сочетания. Иногда переставляешь кого‑то, и у ребят возникают вопросы, ненужные мысли. А здесь понятно – надо выиграть.

– Как вам игра Сурина?

– Есть вещи взрослого хоккея, которые он должен выучить. Это нормально. Он не провел яркой игры, как с Омском, но глупо было бы ждать, что молодой парень будет каждый матч феерить.

«Куньлунь » играл организованно, тяжело было получить пространство, но мы давали ему шанс, он им пользуется. Мы рады этому. Это долгий путь, и мы готовы терпеть.

– После СКА не хватило эмоций?

– Команда включилась, когда остались втроем. Лавка ожила. Хоккей – командный вид спорта, нужна энергетика на лавке, все должны быть заряжены.

Не скажу, что начали играть здорово, мы так не играли. Но энергетика дала шанс выиграть, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .