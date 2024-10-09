Никитин о 3:2 с «Куньлунем»: «Локомотив» смог отыграться и вытащить матч. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать»
– Тяжелый матч, мы так и предполагали. Соперник здорово играл, грамотно. Плюс, что смогли отыграться и вытащить игру. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать.
– Перед третьим периодом вы поменяли все звенья. Были ими недовольны?
– Нет, не в этом дело. Был хороший повод посмотреть другие сочетания. Иногда переставляешь кого‑то, и у ребят возникают вопросы, ненужные мысли. А здесь понятно – надо выиграть.
– Как вам игра Сурина?
– Есть вещи взрослого хоккея, которые он должен выучить. Это нормально. Он не провел яркой игры, как с Омском, но глупо было бы ждать, что молодой парень будет каждый матч феерить.
«Куньлунь» играл организованно, тяжело было получить пространство, но мы давали ему шанс, он им пользуется. Мы рады этому. Это долгий путь, и мы готовы терпеть.
– После СКА не хватило эмоций?
– Команда включилась, когда остались втроем. Лавка ожила. Хоккей – командный вид спорта, нужна энергетика на лавке, все должны быть заряжены.
Не скажу, что начали играть здорово, мы так не играли. Но энергетика дала шанс выиграть, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
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