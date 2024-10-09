«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в овертайме, уступая 0:2. Это 11-я победа команды Никитина в 14 матчах сезона

«Локомотив» одержал 11-ю победу в 14 матчах текущего сезона.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Куньлунь » (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:2.

«Локомотив » одержал 11-ю победу в 14 матчах сезона. Ярославцы лишь один раз проиграли в основное время – «Нефтехимику» (0:1).

Ярославский клуб занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 14 играх чемпионата.