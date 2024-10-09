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  • Селебрини вернулся к тренировкам с «Сан-Хосе» и сыграет против «Сент-Луиса». 18-летний форвард травмировался в выставочном матче с «Ютой»
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Селебрини вернулся к тренировкам с «Сан-Хосе» и сыграет против «Сент-Луиса». 18-летний форвард травмировался в выставочном матче с «Ютой»

Макклин Селебрини приступил к тренировкам с «Сан-Хосе» после травмы.

Ранее 18-летний нападающий «Шаркс» не доиграл предсезонный матч с «Ютой» (1:3) из-за травмы нижней части тела.

Сообщается, что Селебрини вернулся к тренировкам в понедельник и дебютирует в НХЛ в матче против «Сент-Луиса», который состоится 11 октября. Начало – в 5:30 по московскому времени. 

«Со мной все в порядке. Неприятно, когда получаешь травму. Ты занят реабилитацией, но это был хороший перерыв перед сезоном», – сказал первый номер драфта НХЛ-2024 Макклин Селебрини. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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