1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини получил травму в выставочном матче с «Ютой»
Макклин Селебрини получил травму в выставочном матче НХЛ.
18-летний нападающий «Сан-Хосе» не доиграл предсезонный матч с «Ютой» (1:3 ) из-за травмы нижней части тела.
Первый номер драфта НХЛ-2024 покинул площадку во втором периоде. Макклин Селебрини споткнулся у ворот соперника, упал и врезался в борт.
После этого он сумел подняться и вернуться в игру. Селебрини провел еще одну смену, которая длилась 1 минуту 43 секунды, после чего отправился в раздевалку.
Всего он провел на льду 10 минут 54 секунды и нанес 2 броска в створ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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