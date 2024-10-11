Первый номер драфта-2024 уже забил – быстрее был только Лемье. Но гол получился смешным

Селебрини выбил 1+1.

Матч «Сан-Хосе» и «Сент-Луиса» запомнился несколькими отдельными сюжетами – например, камбэком «Блюз», которые начинали третий период, проигрывая 4:1, а закончили победой. В протоколе отметились русские: Павел Бучневич (гол) и Алексей Торопченко (передача).

Но все внимание было приковано к Макклину Селебрини – первому номеру драфта-2024 – который набрал 2 (1+1) очка уже в первом периоде.

Он сразу попал в исторические подборки и почти дотянулся до рекордных показателей.

Селебрини забил рикошетом от соперника, быстрее забивал только Лемье

Символично, что Макклин стал автором первого гола «Сан-Хосе» в регулярке-2024/25 – открыл счет уже на 8-й минуте. Очевидно, что в этом эпизоде дебютант совсем не рассчитывал на такой итог. Он принял пас на синей линии, сделал улитку перед соперником и отправил шайбу куда-то в сторону пятака. Там она прилетела в конек защитника и отскочила за спину вратарю.

Интересно, что Селебрини даже не сразу понял, кто забил – нападающий Вильям Эклунд радовался так, будто сам отличился. И только потом до Макклина дошло, что к чему. Позже он набрал и второе очко, когда вместе с Руттой ассистировал Тайлеру Тоффоли при втором голе «Сан-Хосе».

Придумать дебют лучше сложно, но в истории был первый номер драфта, забивавший быстрее: Марио Лемье отличился уже на 2:59, и его достижение держится с 11 октября 1984 года. А вот остальных первых номеров Селебрини опередил. Он нацеливался и на другие рекорды .

Макклин – самый молодой хоккеист в истории «Сан-Хосе» с несколькими очками в дебютном матче (18 лет и 119 дней). Если же брать всю историю лиги, то он третий по возрасту: Нэтан Маккиннон («Колорадо», 18 лет и 31 день) и Бобби Карпентер («Вашингтон», 18 лет и 86 дней) оказались моложе. В общей раскладке по голам Селебрини на шестом месте.

После матча Макклина хвалили буквально все – даже хоккеисты «Сент-Луиса». Брэйден Шенн, автор победного гола в овертайме, рассуждал о сопернике: «Особенный талант. Впервые мы посмотрели на него в НХЛ. Он изящно разыгрывал шайбу, делал пасы с разворотом и точные передачи в большинстве. О нем говорят не зря».

Вместе с Селебрини дебютный матч в НХЛ отыграл Уилл Смит, четвертый номер драфта-2023. Предыдущий сезон 19-летний нападающий провел в NCAA, а летом понял, что созрел для главной лиги мира. Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Ворсофски еще в межсезонье анонсировал, что оба игрока поборются за награду лучшему новичку. По очкам Селебрини пока впереди – у Смита их нет.

Появление обоих в составе «Сан-Хосе» никак не повлияло на общую удручающую тенденцию. Начиная с сезона-2020/21, команда проиграла 38 матчей, где имела преимущество перед стартом третьего периода – худший результат среди всех клубов НХЛ. Отсюда и логичные проблемы с результатами. Но без них Селебрини бы сюда не попал.

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Подробно мы рассказывали про него в отдельном тексте . Главное: Селебрини еще за пару лет до драфта НХЛ-2024 считался фаворитом. Никакой интриги вокруг его статуса не было – феерил на юниорском уровне и в студенческих лигах. Коннор Бедард, громко залетевший в НХЛ еще год назад, так оценил перспективы Макклина: «Он будет доминировать в лиге».

Хотя были и опасения, что молодой игрок еще не готов к реальному соперничеству со звездами НХЛ. Их удивительно точно описывал сам Селебрини: «Возможно, прозвучит банально: чувствую, что мне нужно работать над всем. Разговаривал с тренерами о тех вещах, которые мне обязательно нужно улучшить. Поработаю над ними летом».

В «Сан-Хосе» всячески оберегают дебютанта от лишнего давления. Генменеджер Майк Грир несколько раз продвигал мысль: от него не ждут лучшей игры с первых же матчей. Гораздо важнее, чтобы Макклин постепенно адаптировался к уровню НХЛ, поэтому ему гарантировано стабильное игровое время. В первом матче Селебрини уже провел на льду 17:35.

Интересно, что летом он не сразу согласился на подписание контракта с «Сан-Хосе». Раздумывал о возможном возвращении в NCAA, где в сезоне-2023/24 набрал 64 (32+32) очка за 38 матчей. Тот уровень он уже перерос – в этом убеждали и сотрудники «Сан-Хосе». «Шаркс» же далеки даже от борьбы за плей-офф. Не зря коллега Никита Петухов поставил их на 31-е место в рейтинге силы .

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Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw