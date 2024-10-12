  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кравец о 3:0 с «Северсталью»: «Куньлунь» на контратаках и без паники отыграл третий период. Выстоял в меньшинстве. Когда так играет вратарь, стыдно проигрывать» 
0

Кравец о 3:0 с «Северсталью»: «Куньлунь» на контратаках и без паники отыграл третий период. Выстоял в меньшинстве. Когда так играет вратарь, стыдно проигрывать» 

Михаил Кравец оценил победу «Куньлуня» над «Северсталью» (3:0).

«Как всегда, с «Северсталью» сложно играть. Давно мы ее не побеждали. Мы знали, что череповчане будут делать, как они играют, как доставляют шайбу на пятак. Старались с этим справиться, не всегда получалось. 

На контратаках и в принципе без паники отыграли третий период. Выстояли в меньшинстве и победили. И, конечно, без вратаря никогда ничего не выиграешь. Когда так играет вратарь [Кейзер], стыдно проигрывать», – сказал тренер «Куньлуня».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoМихаил Кравец
logoКуньлунь Ред Стар
Кайл Кейзер
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козырев о поражении «Северстали» 0:3: «Эта игра – показатель разницы между исполнительным мастерством нашей команды и «Куньлуня». Она существенна»
вчера, 19:59
КХЛ. «Нефтехимик» уступил «Сибири», «Северсталь» проиграла «Куньлуню»
41вчера, 18:19
Кравец о 2:3: «Локомотиву» повезло, когда «Куньлунь» в меньшинстве убежал два в одного и не забил практически в пустые. Мы могли выиграть у сильного соперника»
59 октября, 20:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кучеров догнал Лекавалье по числу хет-триков за «Тампу» (6). Больше в истории клуба только у Стэмкоса и Сен-Луи
2 минуты назад
Кучеров набрал 3+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой
16сегодня, 02:00
НХЛ. «Каролина» проиграла «Тампе», «Ванкувер» против «Филадельфии», «Вегас» играет с «Сент-Луисом»
220сегодня, 01:49Live
Малкин об Овечкине: «Смотрю за его игрой, он больше подбирает отскоки. Где сейчас забиваются голы в НХЛ – все вокруг ворот. Тоже хочу забивать «грязные» голы»
8вчера, 21:35
Самый простой тест про НХЛ! Попробуйте
вчера, 21:30Спецпроект
Евгений Малкин: «Хороший хоккеист учится менять свою игру. Если я провел 40 секунд на льду, нужно действовать умно, терпеливо, а не пытаться обыгрывать соперников 1 в 1»
1вчера, 20:43
Барков пропустит несколько недель из-за травмы. Капитан «Флориды» врезался в борт в матче с «Оттавой»
3вчера, 20:24
Касатонов о первой предсезонке у Тихонова: «Это был кошмар, тест на выживание. Я словно пересел из такси за руль в «Формуле-1». Времени привыкать не было. Или ты все круги ада проходишь, или до свидания»
1вчера, 19:55
Отец Малкина: «Беспокоит, что только такие ребята, как Евгений и Кросби, тащат на себе «Питтсбург». Они же не могут за всю команду играть. Нужно, чтобы подтягивались новые люди»
5вчера, 19:46
Трейлер хоккейной драмы «Капитан Крюк» с Романом Курцыным и Евой Смирновой
2вчера, 19:02Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Касатонов об НХЛ: «Лучшие игроки из СССР уезжали. Я хоккеист, не политик, хотелось попробовать на зуб, что это. Повезло, семь лет карьеры в лучшей лиге мира успел зацепить»
2вчера, 21:56
Федор Канарейкин: «Спартак» показал слабый хоккей с «Салаватом» и «Металлургом». Характера не хватало, игра была неустойчивой и невыразительной»
2вчера, 21:22
«Колорадо» забрал Кяхкенена с драфта отказов. «Виннипег» летом подписал с вратарем контракт на 1 млн долларов
2вчера, 21:13
Козырев о поражении «Северстали» 0:3: «Эта игра – показатель разницы между исполнительным мастерством нашей команды и «Куньлуня». Она существенна»
вчера, 19:59
Ткачев о Билялетдинове: «В молодости во многом был не согласен с ним, но позже осознал свою неправоту. Он очень порядочный и честный человек»
5вчера, 19:36
Рыбин о Малкине: «Легенда. У него 800 передач, еще две шайбы до 500 голов. Сумасшедшие цифры»
1вчера, 19:27
Леонтьев о победном голе «Сибири»: «Необъяснимое действие защитника с передачей через пятак. Такое недопустимо. Этому учат в детском хоккее. Мы потеряли важнейшие очки»
1вчера, 19:19
Епанчинцев о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Нам не хватало свежести. Перестраховывались, забили гол и хотели дотерпеть. Но нашли момент, чтобы забросить вторую шайбу. Благодарен ребятам за победу»
2вчера, 18:59
Вратарь «Куньлуня» Кейзер отразил 41 бросок, сделав шатаут в матче с «Северсталью»
3вчера, 18:36
Ткачев о самом колоритном легионере в КХЛ: «Азеведо. Замечательный человек и хоккеист. В «Ак Барсе» вообще были очень крутые легионеры. Командные мужики!»
6вчера, 18:15