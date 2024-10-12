Кравец о 3:0 с «Северсталью»: «Куньлунь» на контратаках и без паники отыграл третий период. Выстоял в меньшинстве. Когда так играет вратарь, стыдно проигрывать» 

Михаил Кравец оценил победу «Куньлуня» над «Северсталью» (3:0).

«Как всегда, с «Северсталью» сложно играть. Давно мы ее не побеждали. Мы знали, что череповчане будут делать, как они играют, как доставляют шайбу на пятак. Старались с этим справиться, не всегда получалось.

На контратаках и в принципе без паники отыграли третий период. Выстояли в меньшинстве и победили. И, конечно, без вратаря никогда ничего не выиграешь. Когда так играет вратарь [Кейзер], стыдно проигрывать», – сказал тренер «Куньлуня ».