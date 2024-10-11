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Вратарь «Куньлуня» Кейзер отразил 41 бросок, сделав шатаут в матче с «Северсталью»

Вратарь Кайл Кейзер помог «Куньлуню» победить «Северсталь» (3:0).

25-летний голкипер отразил 41 бросок по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первый шатаут Кайла Кейзера в нынешнем сезоне. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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Кайл Кейзер
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