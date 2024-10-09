Кравец о 2:3: «Локомотиву» повезло, когда «Куньлунь» в меньшинстве убежал два в одного и не забил практически в пустые. Мы могли выиграть у сильного соперника»
Михаил Кравец подвел итоги игры «Куньлуня» с «Локомотивом» (2:3 ОТ).
«Наша команда сегодня провела достойную игру против сильного соперника. Да, может где-то нам сегодня повезло, но с другой стороны и «Локомотиву» повезло, когда мы в меньшинстве убежали «2 в 1» и не забили практически в пустые ворота.
В принципе могли сегодня выиграть, но самое главное, что качество игры «5 на 5» и меньшинство, конечно, было на хорошем уровне. Да, надо забивать в большинстве, но здесь нужно проявить мастерство и уверенность.
К сожалению, мы этого не сделали, но над этим будем работать. Самое главное, чтобы был настрой, хорошая работа и все четыре звена, вратарь, играли по заданному плану и выполнили свою работу», – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Локомотива»
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