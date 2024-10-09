  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кравец о 2:3: «Локомотиву» повезло, когда «Куньлунь» в меньшинстве убежал два в одного и не забил практически в пустые. Мы могли выиграть у сильного соперника»
4

Кравец о 2:3: «Локомотиву» повезло, когда «Куньлунь» в меньшинстве убежал два в одного и не забил практически в пустые. Мы могли выиграть у сильного соперника»

Михаил Кравец подвел итоги игры «Куньлуня» с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

«Наша команда сегодня провела достойную игру против сильного соперника. Да, может где-то нам сегодня повезло, но с другой стороны и «Локомотиву» повезло, когда мы в меньшинстве убежали «2 в 1» и не забили практически в пустые ворота.

В принципе могли сегодня выиграть, но самое главное, что качество игры «5 на 5» и меньшинство, конечно, было на хорошем уровне. Да, надо забивать в большинстве, но здесь нужно проявить мастерство и уверенность.

К сожалению, мы этого не сделали, но над этим будем работать. Самое главное, чтобы был настрой, хорошая работа и все четыре звена, вратарь, играли по заданному плану и выполнили свою работу», – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Локомотива»
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoМихаил Кравец
logoКуньлунь Ред Стар
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин о 3:2 с «Куньлунем»: «Локомотив» смог отыграться и вытащить матч. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать»
11сегодня, 19:51
«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в овертайме, уступая 0:2. Это 11-я победа команды Никитина в 14 матчах сезона
4сегодня, 19:05
КХЛ. «Трактор» победил «Адмирал», «Лада» обыграла «Сибирь», «Локомотив» был сильнее «Куньлуня»
75сегодня, 18:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Самый простой тест про НХЛ! Попробуйте
9 минут назадСпецпроект
Роман Ротенберг: «Саксофонист Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься, насколько правильно ты живешь!»
2125 минут назадФото
НХЛ. «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Монреаль» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» против «Виннипега», «Вегас» – «Колорадо»
56сегодня, 20:26
Греко о Панарине: «Невероятный форвард. Он так же хорош на своей позиции, как Макар на своей»
сегодня, 20:18
Мальцев о женщинах-тренерах: «Жириновский говорил: «Женщина должна находиться в постели и на кухне». Они должны заниматься своим спортом»
16сегодня, 20:03
Никитин о 3:2 с «Куньлунем»: «Локомотив» смог отыграться и вытащить матч. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать»
11сегодня, 19:51
Браташ после 4:3 с «Сибирью»: «Столько негатива на «Ладу» со всех сторон, команду принижают. Обидно. Выступаем достойно, с крупным счетом не проигрываем, боремся»
1сегодня, 19:40
«Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!» Игроки «Трактора» после 2:0 с «Адмиралом» показали футболку с шуточной надписью
54сегодня, 19:25Фото
«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в овертайме, уступая 0:2. Это 11-я победа команды Никитина в 14 матчах сезона
4сегодня, 19:05
Мэттьюс – самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ с общим доходом 21,7 млн долларов. Маккиннон – 2-й, Овечкин и Макдэвид делят 3-е место (Forbes)
14сегодня, 19:01
Ко всем новостям
Последние новости
Коньков о Цыплакове в «Айлендерс»: «Ожидаю, что закрепится в основе, будет стабильно набирать очки. За сезон нужно адаптироваться к НХЛ»
1 минуту назад
Агент Плешкова о Серебрякове: «Кто выигрывает конкуренцию, тот и проводит матчи. Вратари – эмоциональные ребята, надеемся, что Артемий будет играть стабильно»
10 минут назад
Плющев о «Динамо»: «Стоило пойти на радикальные меры, может, но руководство решило, что сойдет и так. Не сработало. Все проблемы идут из прошлого сезона»
40 минут назад
Епанчинцев о 3:4 с «Ладой»: «Сибирь» два гола пропустила со своего пятака, нельзя позволять сопернику такую роскошь. Благодарен ребятам, бились друг за друга»
152 минуты назад
Губерниев о травме Кузнецова: «Вернется как можно быстрее, надеюсь. Он выдающийся спортсмен, неординарный, принесет пользу СКА и всей КХЛ»
3сегодня, 18:51
Экс-защитник ЦСКА Куляш о шутке во время игры в Румынии: «На заправке завел автобус и поехал. Думал, водитель меня пришибет. Отец всю жизнь на автобусе проработал, у меня категория есть»
5сегодня, 17:57
Гру о 2:0 с «Адмиралом»: «Трактор» вернулся с долгого выезда, первый матч дома играть непросто. В меньшинстве мы действовали отлично»
2сегодня, 17:12
Каменский о травме Кузнецова: «Восстановился быстро, здорово. Без него СКА тяжелее, игрок такого уровня всегда нужен»
3сегодня, 16:30
Ничушкин посетил матч «Трактора» и «Адмирала». Форвард «Колорадо» – воспитанник челябинского клуба
5сегодня, 15:57
Сычев об НХЛ: «За наших вратарей особенно переживаю. Довелось выйти на лед с Бобровским, даже удостоился от него комплимента – это дорогого стоит»
сегодня, 14:47