Кравец о 2:3: «Локомотиву» повезло, когда «Куньлунь» в меньшинстве убежал два в одного и не забил практически в пустые. Мы могли выиграть у сильного соперника»

Михаил Кравец подвел итоги игры «Куньлуня» с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

«Наша команда сегодня провела достойную игру против сильного соперника. Да, может где-то нам сегодня повезло, но с другой стороны и «Локомотиву » повезло, когда мы в меньшинстве убежали «2 в 1» и не забили практически в пустые ворота.

В принципе могли сегодня выиграть, но самое главное, что качество игры «5 на 5» и меньшинство, конечно, было на хорошем уровне. Да, надо забивать в большинстве, но здесь нужно проявить мастерство и уверенность.

К сожалению, мы этого не сделали, но над этим будем работать. Самое главное, чтобы был настрой, хорошая работа и все четыре звена, вратарь, играли по заданному плану и выполнили свою работу», – сказал главный тренер «Куньлуня » Михаил Кравец .