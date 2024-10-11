Козырев о поражении «Северстали» 0:3: «Эта игра – показатель разницы между исполнительным мастерством нашей команды и «Куньлуня». Она существенна»
Андрей Козырев высказался после матча против «Куньлуня» (0:3).
«Сегодняшняя игра – показатель разницы между исполнительным мастерством нашей команды и «Куньлуня».
Она существенна», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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