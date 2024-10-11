Третьяк про 800 передач Малкина в НХЛ: «Легендарный, великий игрок! Молодец. Дай бог ему больше»

Владислав Третьяк назвал Евгения Малкина легендарным и великим игроком.

Сегодня 38-летний форвард «Питтсбурга » стал первым россиянином в истории НХЛ , сделавшим 800 голевых передач за карьеру.

«Легендарный, великий игрок! Молодец.

Дай бог ему больше», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.