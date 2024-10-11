Третьяк про 800 передач Малкина в НХЛ: «Легендарный, великий игрок! Молодец. Дай бог ему больше»
Владислав Третьяк назвал Евгения Малкина легендарным и великим игроком.
Сегодня 38-летний форвард «Питтсбурга» стал первым россиянином в истории НХЛ, сделавшим 800 голевых передач за карьеру.
«Легендарный, великий игрок! Молодец.
Дай бог ему больше», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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