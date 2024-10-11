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Майоров о Малкине: «Недооцененный игрок. Я был возмущен, когда его не оказалось в топ-100 игроков НХЛ»

Борис Майоров считает, что заслуги Евгения Малкина на льду недооценивают.

«Я всегда симпатизировал Малкину. Можно сказать, это игрок моего воображения и вкуса. Всегда ставлю его на самые высокие места. Недавно был какой-то рейтинг – 100 лучших хоккеистов НХЛ, так Малкина там даже не оказалось.

Я был не только удивлен, но и возмущен. К сожалению, есть некоторый перекос в сторону тех, кто шайбы непосредственно забрасывает, и забывают о тех, кто их собственно довел до автора гола.

И тут сложно сказать, у кого в результативной атаке заслуг больше. Малкин же великолепно играет на партнеров, всегда помогает товарищам отличиться. В этом плане считаю, что он недооцененный игрок», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

🔥 У Малкина – 800 передач в НХЛ! Третий в истории «Питтсбурга» и лучший среди русских

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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